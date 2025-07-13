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▲文慧真的弟弟是「電競之神」Faker的隊友、T1連2屆世界冠軍Oner。（圖／讀者提供）

▲文慧真的高顏值加上弟弟Oner超強電競實力與名氣，被粉絲譽為「姊弟雙強」。（圖／讀者提供）

▲安惠志174公分的身高，是目前中華職棒最高的啦啦隊女孩。（圖／讀者提供）

▲安惠志幫自己取了一個中文綽號「大可愛」，超高身高加上可愛的外表與個性，意外展現出「反差萌」。（圖／翻攝自安惠志IG）

當韓國啦啦隊席捲台灣職棒與職籃舞台，越來越多擁有明星特質的韓籍成員踏上這片土地，帶來令人耳目一新的應援文化，近日統一7-ELEVEn獅驚喜迎來2位風格迥異卻同樣耀眼的新韓援——文慧真與安惠志，2人皆出身韓國啦啦隊圈赫赫有名的「斗山熊」，不僅有專業舞台實力。昨（12）日是文慧真與安惠志第一次登上中華職棒應援舞台，跟著《NOWNEWS今日新聞》一同認識2人：文慧真是「英雄聯盟」世界冠軍Oner的親姊姊，安惠志則以超過174公分的身高與金髮外型，被粉絲封為「大可愛寶寶」，她們的加入，讓Uni Girls再次煥發新氣象。文慧真2021年冬季出道便活躍於各大韓職場館，包括KBO職棒斗山熊、K聯賽FC首爾、KBL籃球隊SK騎士，以及韓國女排與男排等多支球隊，她以穩定的舞蹈表現、靦腆卻親切的笑容，以及自然不做作的個人魅力，成為啦啦界的人氣成員，本月初宣布加盟統一獅正式進軍中華職棒，被視為是團隊跨國應援戰略的重要一步。然而，比文慧真啦啦隊身分更令人津津樂道的是她的家族背景——她的親弟弟正是電競界天才少年、電競之神Faker（李相赫）的隊友、T1戰隊打野Oner（文炫竣）。從2023年起，文慧真就多次在社群平台替弟弟加油應援，甚至親赴現場觀看LCK與世界賽，意外被攝進鏡頭後，引起網路高度討論，被粉絲封為「幫弟運」代表，Oner也因姊姊人氣扶搖直上，有趣的是她也曾笑說自己更希望弟弟成為話題焦點，對於「姊弟雙強」的稱號保持謙遜。作為啦啦隊員的文慧真，私下其實是個相當重感情的女子，她首次公開與弟弟的合照是在2023年自己25歲生日當天，寫下：「這是我20歲以來第一次拍的手足合照。」而在弟弟奪冠後，她也在IG上分享與媽媽與弟弟的家庭照，並寫下：「歷經千辛萬苦才開出的花，是最棒的生日禮物。」這份真摯的情感，也成為她與粉絲之間情感交流的最大特色。2001年出生於韓國世宗市的安惠志，是統一獅近年身材最為高挑的韓籍成員之一，身高達174公分，擁有驚人的氣場與亮眼金髮外型，被稱作「大可愛寶寶」，她童年時期學習合氣道，甚至獲得4段認證，從小就是活潑運動型的女孩，2021年她因疫情宅在家期間，偶然看到啦啦隊女神徐賢淑的影片深受感動，便毅然投身啦啦圈，踏上應援舞台。雖然起初安惠志的表演經驗不多，甚至坦言第一次登台時「跳得一團亂」，但靠著不服輸的精神與與生俱來的運動協調性，很快就在GS Caltex、FC首爾、斗山熊等隊伍嶄露頭角。安惠志也是啦啦隊中少見擁有「吃貨」人設的女孩，經常大方分享自己對美食的喜好，更因此擁有「吃播女神」的稱號。2025年，安惠志與好友文慧真一同加入統一獅，令不少韓粉與台灣球迷大為驚喜。個性開朗的安惠志，也常被粉絲評價為「服務態度最好的啦啦隊員之一」，在社群經營上，她也積極與粉絲互動，時常轉發觀眾拍攝的照片與影片，展現出高度親和力，她也與資深啦啦隊員如徐賢淑、文慧真形成金髮姐妹檔，外型風格雖不同，但並列出場時形成有趣對比。來台之後，安惠志還為自己取了中文綽號「大可愛」，笑說自己會挑戰更多台灣小吃，還特別點名「大腸麵線」與「臭豆腐」是下個目標，這樣真誠又親人的她，正打算靠自己的魅力一步步征服台灣球迷的心。