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▲五桐號「天天65折」外送優惠免出門。（圖／記者蕭涵云攝）

：7月新會員「買一送一」優惠券

▲迷客夏49元多一杯水果系手搖飲料。（圖／迷客夏提供）

再睡5分鐘

：霜淇淋29元開吃！保冷袋免費送

7月暑假實在太熱了！出太陽好天氣、體感溫度狂飆，快喝「買一送一」15大手搖飲料優惠超狂懶人包！得正、CoCo都可、珍煮丹、麻古茶坊、鶴茶樓、大苑子、老賴茶坊都半價優惠，迷客夏49元、五桐號「天天65折」，還有可不可熟成紅茶、龜記、萬波島嶼紅茶、再睡五分鐘、一手私藏、烏弄全部喝起來，這一篇必收藏。人氣手搖飲料不需輸入優惠序號，數量有限，送完為止。半價優惠倒數，咀嚼控、奶茶控都不能錯過的消暑優惠。天氣太熱懶得出門，CoCo都可手搖飲料兩大外送優惠開喝：◾️部分門市不參與本活動；限同品項同糖冰且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；活動需顯示2杯才會自動帶入折扣；實際活動詳情及辦法以 UberEat app 及官網結帳頁面顯示為主。◾️部分門市不參與本活動；僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以 foodpanda app 及官網結帳頁面顯示為主。五桐號，暑假消暑推薦山形蜜桃凍飲、杏仁凍五桐茶、珍珠濃煮拿鐵喝起來。麻古茶坊夏季新品開喝「柚香翡翠」，100% 手工鮮榨葡萄柚原汁搭配茉莉綠茶基底，每單限購5組；詳情請以Uber Eats App說明為主。手搖飲料優惠！提醒大家，活動優惠詳見 foodpanda App說明為主。鶴茶樓犒賞咀嚼控「買一送一」優惠！今夏即將回歸芒果系列經典「楊枝甘露」開喝、加碼推出新品「愛文芒果冰沙」喝得到粒粒芒果丁及雪泥。提醒大家，價低優惠，每人限購兩組，僅限到店。消暑必喝「冬檸冰粿飲」、「珍珠紅茶」、「文清烏龍」都半價優惠太划算。夏天喝水果系手搖飲料最消暑！夏日消暑划算優惠喝起來。加購適用品項：海鹽芒果綠、島嶼芒果青梅綠、蜜桃烏龍、蜜桃茉莉。萬波島嶼紅茶「楊枝甘露」回歸開喝！限下次消費使用，於你訂平台滿100元可使用1張；活動日期7月4日至7月13日，領券日期至7月13日、使用日期至7月20日。龜記X功夫茶三方聯名「七龍珠大魔」，新品「星桃樂翡翠」選用清香翠玉綠茶為基底，加入芭樂果泥與楊桃酸甜風味。即日起至8月31日，龜記單筆消費不限金額可加購周邊商品限乙份。（隨機出款，贈完為止），共8款含隱藏版超級賽亞人。可不可熟成紅茶新品「桑心太平洋」開喝清爽「楊梅桑椹冰茶＋春梅凍」微酸鹹甜！（一杯贈一個，數量有限，贈完為止）。會員專屬加價購，憑KEBUKE CLUB會員條碼購買「桑心太平楊」L杯，可以248元加購「楊梅成哥造型玩偶吊飾」乙個（僅限門市現場加購；每筆不限加購數量；數量有限，售完為止） 。一手私藏世界紅茶2025春夏果茶新品「柚夕-柚卡達紅茶」，嚴選新鮮紅葡萄柚汁、完整保留果粒、果肉纖維與微苦果皮香，搭配經典「夏卡爾紅茶」，喝得到酸香帶有淡雅蜜桃香氣。提醒大家，每人每次限購2組；限到店消費、冷飲杯裝；線上訂購自取、外送不適用；優惠飲品不與集點、寄杯活動併用。烏弄UNOCHA首創「開心果粉粿」帶有開心果香氣的Q彈粉粿、咬得到開心果碎粒，一次開喝「開心朵奶霜」、「開心朵玉霞」、「開心朵烏龍」及「開心粿可可」3大新品。（珍珠、椰果、珍椰、寒天、杏仁凍、開心粉粿6選1）；Ocard會員限定「新品10元折價券」3張，開喝開心朵玉霞、開心朵烏龍、開心粿可可「現折10元」新品優惠；電子集點卡累積消費，有機會兌換「原茶10元」折價券、「可可脆片朵朵」兌換券。提醒大家，學生免費加料活動限門市現場點購自取，請主動出示學生證（或准考證、畢業證書；含補教機構之學生證件、著校服亦可）；優惠訂單須於活動期間內完成預定、結帳與取餐方為有效。首次推出再睡5分鐘「NAP TEA品牌保冷袋」，採雙面不同的設計細節、內層鋁鍍膜材質，可輕鬆容納2杯飲品、延長保冷與保溫效果。