台灣未來一週的天氣真的要注意了，下一波季風槽（颱風窩）訊號越來越強，本週後半段很可能有颱風生成影響台灣，颱風影響前，中央氣象署預報員曾昭誠也表示，週一至週四（7/14至7/17）因為西南風影響，各地午後雷陣雨也較旺盛，特別是週一（7/14）中部以北水氣多，整天降雨機率也較高。
颱風窩訊號加強 百合颱風前往日本
曾昭誠指出，颱風「百合」生成後路徑往日本移動，對台灣無影響，但週五開始（7/18）台灣南方有明顯的低壓發展，不排除有颱風相關系統出現，臉書粉專「觀氣象看天氣」也說明，季風槽（颱風窩）訊號越來越強，「只差這次的颱風窩會孵出幾個颱風，會不會侵襲台灣，這波的季風槽西南季風更強，水氣更多。」
南北風交會 週一全台有雨
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，目前東海有熱帶性低氣壓，台灣則吹西南風，週一這個熱帶性低氣壓會逐漸往日韓方向移動，間接替台灣帶來偏北風，偏北風和西南風會在台灣北部海面相遇，並激發旺盛對流、強烈雷雨帶。週一「大台北、桃園、新竹、苗栗、基隆」天氣最不穩，容易出現不定時短暫雷陣雨。
曾昭誠也提及，週二至週四（7/15至7/17）受西南風影響，南部不定時有雨勢，其它地區都有午後雷陣雨，週五（7/18）過後可能有颱風影響，台灣環境轉為東風，東半部雨勢增加，其它地區以午後雷陣雨為主。
氣溫變化不大 依舊整週悶熱
氣溫方面，未來一週台灣各地氣溫變化不大，西半部25至34度、東半部25至32度，是有下雨時氣溫稍微下降，西南風影響的週二至週四，大台北盆地、中南部、南部近山區有36度以上氣溫，台東則要注意焚風出現。
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曾昭誠指出，颱風「百合」生成後路徑往日本移動，對台灣無影響，但週五開始（7/18）台灣南方有明顯的低壓發展，不排除有颱風相關系統出現，臉書粉專「觀氣象看天氣」也說明，季風槽（颱風窩）訊號越來越強，「只差這次的颱風窩會孵出幾個颱風，會不會侵襲台灣，這波的季風槽西南季風更強，水氣更多。」
南北風交會 週一全台有雨
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，目前東海有熱帶性低氣壓，台灣則吹西南風，週一這個熱帶性低氣壓會逐漸往日韓方向移動，間接替台灣帶來偏北風，偏北風和西南風會在台灣北部海面相遇，並激發旺盛對流、強烈雷雨帶。週一「大台北、桃園、新竹、苗栗、基隆」天氣最不穩，容易出現不定時短暫雷陣雨。
曾昭誠也提及，週二至週四（7/15至7/17）受西南風影響，南部不定時有雨勢，其它地區都有午後雷陣雨，週五（7/18）過後可能有颱風影響，台灣環境轉為東風，東半部雨勢增加，其它地區以午後雷陣雨為主。
氣溫變化不大 依舊整週悶熱
氣溫方面，未來一週台灣各地氣溫變化不大，西半部25至34度、東半部25至32度，是有下雨時氣溫稍微下降，西南風影響的週二至週四，大台北盆地、中南部、南部近山區有36度以上氣溫，台東則要注意焚風出現。