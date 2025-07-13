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全台罷免藍委行動將在726投票，對此台中市長盧秀燕全台跑透透啟動反罷免，宣講時更批「我台中人還在幫你救災」，對此民進黨反嗆整天造謠不做事，到底在「救誰的災」？更秀出上週末台中淹大水，而盧秀燕人在台北幫藍委站台，這週末更是3天狂跑10場政治集會，所謂的「救災」，「其實根本就是在救國民黨立委自己的政治災情！」民進黨臉書提到，颱風過後，第一線軍警消與台電人員日夜辛苦搶修、協助復原， 總統賴清德與行政院長卓榮泰多次前往南部勘災，中央與地方齊心面對挑戰，但同一時間，藍營許多政治人物不幫忙也就算了，竟還大肆噴口水、扯後腿。民進黨提到，在立法院裡，國民黨立委在傅崐萁指揮下，直接刪光撥補台電1000億元特別預算，連一塊錢也不願意支持台電同仁。而以台中市長盧秀燕為首的多位國民黨縣市長，則是把政治擺第一，施政擺最後，不但為「反罷免、救藍委」跑透透，盧秀燕還大噴政治口水，抹黑總統「面無表情說國軍沒辦法一直去救」、誣指「民進黨整黨都在搞罷免、沒人在救災」，根本滿口造謠，顛倒是非。對於盧秀燕疾呼「我台中人還在幫你救災」，民進黨指出，事實是上週末台中市淹大水，盧秀燕人在台北幫藍委站台，這週末盧秀燕更是3天狂跑10場政治集會，所謂的「救災」，其實根本就是在救國民黨立委自己的政治災情！從桃園、台北、新北一路跑回台中，通通不是為了市政或災後復原，而是為了替砍預算、亂國安的爛委們護航。民進黨稱，如果盧秀燕真心想幫忙救災，人就該在災區，而不是把救災拿來當反罷免的工具，如果真的想團結，就該挺國家、挺民眾，而不是附和國民黨立委，用不堪入耳的髒話羞辱公民，讓台灣更分裂。最後民進黨呼籲台中市民朋友，請一起來監督失職的市長，最好的方式，就是罷免投下同意票，「讓盧秀燕乖乖回市政府上班！」