中職富邦悍將主場新莊棒球場，昨晚湧進一群不知名外國球迷，進場後在外野飲酒狂歡，還在人群聚集處拿出充氣娃娃、裸露上身做出不雅動作，影片在Threads上瘋傳，儘管富邦悍將球團已經發出正式雙語聲明，表明立即檢討球埸保安維護作業流程，但仍難以平息台灣球迷怒火，網路上有不少球迷喊聲，希望能把這群失控外國人列為永不進場的黑名單。
外國球迷疑似喝嗨失控 拿充氣娃娃、不雅動作惹議
富邦悍將迎戰台鋼雄鷹一戰過程中，一群外國球迷身穿特殊服裝玩嗨，現場看起來氣氛歡樂，轉播畫面還曾帶到他們，但隨後就有現場球迷拍到，外國球迷不僅擅闖管制區，還不顧工作人員到場勸阻。
後續比賽結束後，這群外國球迷轉移到人潮更多的區域，同夥圍繞著一名赤裸上身的外國男子，只見他穿著一條緊身短褲，並對著自備的充氣娃娃做出不雅動作的畫面，現場還有小孩經過，行為離譜至極，相關影片在社群上掀起討論，引發不少網友痛罵很丟臉。
富邦悍將雙語正式回應 將強化場邊維護相關流程
富邦悍將稍早已經在社群給出正式回應，還特別給出英文版本，全文表示：「針對7月12日(六)賽事期間，發生球迷擅自闖入管制區及在場邊有不雅舉動一事，本球團深感遺憾，並已立即檢討球埸保安維護作業流程，會同聯盟單位共同強化相關流程與應變措施。」
「提供適合闔家觀賞的良好球場氛圍，是富邦悍將球團一貫重視的核心信念。未來本球團將持續強化管制區出入控管，提升觀眾席區安全人員的巡查頻率，如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為，將請現場警力協助予以驅離。同時誠摯呼籲所有進場球迷遵守球場規定及配合工作人員指示，共同維護安全、友善、舒適的觀賽環境。」
球迷氣憤難平：支持列為永久黑名單
儘管如此，由於相關影片仍在Threads上瘋傳，不少球迷看到消息後仍氣憤地表示，希望能把這群外國球迷列為黑名單，讓他們永久無法進場看球。「有夠噁心欸，無下限的低級行為」、「很明顯是喝瘋了，現場看制止也沒用」、「支持富邦悍將列為永久黑名單，讓他們永遠無法進場鬧事」
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富邦悍將迎戰台鋼雄鷹一戰過程中，一群外國球迷身穿特殊服裝玩嗨，現場看起來氣氛歡樂，轉播畫面還曾帶到他們，但隨後就有現場球迷拍到，外國球迷不僅擅闖管制區，還不顧工作人員到場勸阻。
後續比賽結束後，這群外國球迷轉移到人潮更多的區域，同夥圍繞著一名赤裸上身的外國男子，只見他穿著一條緊身短褲，並對著自備的充氣娃娃做出不雅動作的畫面，現場還有小孩經過，行為離譜至極，相關影片在社群上掀起討論，引發不少網友痛罵很丟臉。
富邦悍將雙語正式回應 將強化場邊維護相關流程
富邦悍將稍早已經在社群給出正式回應，還特別給出英文版本，全文表示：「針對7月12日(六)賽事期間，發生球迷擅自闖入管制區及在場邊有不雅舉動一事，本球團深感遺憾，並已立即檢討球埸保安維護作業流程，會同聯盟單位共同強化相關流程與應變措施。」
「提供適合闔家觀賞的良好球場氛圍，是富邦悍將球團一貫重視的核心信念。未來本球團將持續強化管制區出入控管，提升觀眾席區安全人員的巡查頻率，如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為，將請現場警力協助予以驅離。同時誠摯呼籲所有進場球迷遵守球場規定及配合工作人員指示，共同維護安全、友善、舒適的觀賽環境。」
球迷氣憤難平：支持列為永久黑名單
儘管如此，由於相關影片仍在Threads上瘋傳，不少球迷看到消息後仍氣憤地表示，希望能把這群外國球迷列為黑名單，讓他們永久無法進場看球。「有夠噁心欸，無下限的低級行為」、「很明顯是喝瘋了，現場看制止也沒用」、「支持富邦悍將列為永久黑名單，讓他們永遠無法進場鬧事」