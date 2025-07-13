中職富邦悍將主場新莊棒球場，昨晚湧進一群不知名外國球迷，進場後在外野飲酒狂歡，還在人群聚集處拿出充氣娃娃、裸露上身做出不雅動作，影片在Threads上瘋傳，儘管富邦悍將球團已經發出正式雙語聲明，表明立即檢討球埸保安維護作業流程，但仍難以平息台灣球迷怒火，網路上有不少球迷喊聲，希望能把這群失控外國人列為永不進場的黑名單。

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外國球迷疑似喝嗨失控　拿充氣娃娃、不雅動作惹議

富邦悍將迎戰台鋼雄鷹一戰過程中，一群外國球迷身穿特殊服裝玩嗨，現場看起來氣氛歡樂，轉播畫面還曾帶到他們，但隨後就有現場球迷拍到，外國球迷不僅擅闖管制區，還不顧工作人員到場勸阻。

後續比賽結束後，這群外國球迷轉移到人潮更多的區域，同夥圍繞著一名赤裸上身的外國男子，只見他穿著一條緊身短褲，並對著自備的充氣娃娃做出不雅動作的畫面，現場還有小孩經過，行為離譜至極，相關影片在社群上掀起討論，引發不少網友痛罵很丟臉。

▲富邦悍將鬧事外國球迷，一度擠在應援舞台旁的管制區合影，現場人員制止也不離開。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
▲富邦悍將鬧事外國球迷，昨晚一度擠在應援舞台旁的管制區合影，現場人員制止也不離開（非圖中人物）。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
富邦悍將雙語正式回應　將強化場邊維護相關流程

富邦悍將稍早已經在社群給出正式回應，還特別給出英文版本，全文表示：「針對7月12日(六)賽事期間，發生球迷擅自闖入管制區及在場邊有不雅舉動一事，本球團深感遺憾，並已立即檢討球埸保安維護作業流程，會同聯盟單位共同強化相關流程與應變措施。」　​

「提供適合闔家觀賞的良好球場氛圍，是富邦悍將球團一貫重視的核心信念。未來本球團將持續強化管制區出入控管，提升觀眾席區安全人員的巡查頻率，如有發生擅闖管制區或於球場內有違反社會善良風俗之脫序行為，將請現場警力協助予以驅離。同時誠摯呼籲所有進場球迷遵守球場規定及配合工作人員指示，共同維護安全、友善、舒適的觀賽環境。」

球迷氣憤難平：支持列為永久黑名單

儘管如此，由於相關影片仍在Threads上瘋傳，不少球迷看到消息後仍氣憤地表示，希望能把這群外國球迷列為黑名單，讓他們永久無法進場看球。「有夠噁心欸，無下限的低級行為」、「很明顯是喝瘋了，現場看制止也沒用」、「支持富邦悍將列為永久黑名單，讓他們永遠無法進場鬧事」

▲富邦悍將球團誠摯呼籲所有進場球迷遵守球場規定及配合工作人員指示，共同維護安全、友善、舒適的觀賽環境。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將球團誠摯呼籲所有進場球迷遵守球場規定及配合工作人員指示，共同維護安全、友善、舒適的觀賽環境。（圖／富邦悍將提供）

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