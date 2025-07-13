2025《英雄聯盟》季中邀請賽（MSI）今（13）日正式結束，由GEN 3:2擊敗 T1拿下冠軍頭銜。而代表LCP賽區的台港澳隊伍中信飛牡蠣 （CTBC Flying Oyster）本次則拿下前6名的佳績，還因為《英雄聯盟》聯盟台服官方祭品文，幫玩家們打出2430份免費雞排，但今（13）日下午開放領取，現場卻出現許多小插曲，有很多長輩「因為答不出比賽相關問題」而領不到雞排。
CFO免費雞排2430份排爆了！年輕玩家跟長輩爆發口角
2025 MSI 賽事開始前，《英雄聯盟》台服官方發出超狂祭品文，只要CFO的選手每在遊戲中拿到 1 殺，即可累積 10 份雞排，贏下一局比賽，則是 100 份雞排。最終CFO在3個BO5系列賽中倒出2430份雞排，亮眼表現讓LCP賽區為之振奮。
對此，《英雄聯盟》台服代理台灣大哥大也在今（13）日下午4點開始，分別在台北、台中、高雄發放雞排，完整地點如下：
🍗CFO雞排發放活動時間
7月13日（日）16:00 至 21:00
📍 CFO雞排發放地點
📣 台北市萬華區桂林路1號（炸鷄大獅 西門桂林店 ）
📣 台中市北區一中街60號（天使雞排 一中店）
📣 高雄市鼓山區裕誠路（天使雞排 瑞豐夜市12排）
🎁 CFO雞排發放數量與快閃嘉賓
台北：發放 810 份雞排，快閃嘉賓 Never_loses
台中：發放 810 份雞排，快閃嘉賓 MMD 咪咪蛋
高雄：發放 810 份雞排，快閃嘉賓 Bebeisadog
領取免費雞排的現場，也吸引大批玩家與民眾朝聖排隊，不過由於官方制定的規則是，要請民眾出示已追蹤《英雄聯盟》粉絲專頁的手機畫面，以及回答本屆MSI相關簡單問題，才會發放號碼牌給民眾。
因此，現場有一些不太熟悉英雄聯盟的長輩也跟著排隊，卻在被工作人員提問時，回答不出答案，也因此領不到免費雞排。除此之外，還有不少玩家目睹年輕人與長輩發生口角，同時也感慨「連活動內容、選手都不知道，不應該只為了蹭雞排而來」。
除此之外，英雄聯盟官方也在下午5點45分提醒，台北場810份雞排已經快要發放完畢，提醒玩家不要再前往現場以免撲空。
CFO雞排領取活動方式
Step 1｜前往活動現場
於活動時間內，前往任一雞排發放地點。
Step 2｜確認粉絲身分
出示您已追蹤《英雄聯盟》粉絲專頁的手機畫面，供工作人員核對。
Step 3｜回答問題領號碼牌
回答與本屆MSI相關簡單問題並答對者，即可領取雞排兌換號碼牌。（三個發放點皆發放810張，發完為止。小編當日將於社群貼文留言處持續更新號碼牌發放情況）
Step 4｜依指定時間回到現場排隊
請依號碼牌上的指定時間，回到現場排隊等候領取雞排。
Step 5｜留言應援換加碼好禮
領取雞排時，若能同時出示您於《英雄聯盟》粉絲專頁 MSI 賽事貼文下的應援留言畫面，即可再獲得加碼贈品一份！（數量有限，送完為止。）
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2025 MSI 賽事開始前，《英雄聯盟》台服官方發出超狂祭品文，只要CFO的選手每在遊戲中拿到 1 殺，即可累積 10 份雞排，贏下一局比賽，則是 100 份雞排。最終CFO在3個BO5系列賽中倒出2430份雞排，亮眼表現讓LCP賽區為之振奮。
對此，《英雄聯盟》台服代理台灣大哥大也在今（13）日下午4點開始，分別在台北、台中、高雄發放雞排，完整地點如下：
🍗CFO雞排發放活動時間
7月13日（日）16:00 至 21:00
📍 CFO雞排發放地點
📣 台北市萬華區桂林路1號（炸鷄大獅 西門桂林店 ）
📣 台中市北區一中街60號（天使雞排 一中店）
📣 高雄市鼓山區裕誠路（天使雞排 瑞豐夜市12排）
🎁 CFO雞排發放數量與快閃嘉賓
台北：發放 810 份雞排，快閃嘉賓 Never_loses
台中：發放 810 份雞排，快閃嘉賓 MMD 咪咪蛋
高雄：發放 810 份雞排，快閃嘉賓 Bebeisadog
領取免費雞排的現場，也吸引大批玩家與民眾朝聖排隊，不過由於官方制定的規則是，要請民眾出示已追蹤《英雄聯盟》粉絲專頁的手機畫面，以及回答本屆MSI相關簡單問題，才會發放號碼牌給民眾。
因此，現場有一些不太熟悉英雄聯盟的長輩也跟著排隊，卻在被工作人員提問時，回答不出答案，也因此領不到免費雞排。除此之外，還有不少玩家目睹年輕人與長輩發生口角，同時也感慨「連活動內容、選手都不知道，不應該只為了蹭雞排而來」。
除此之外，英雄聯盟官方也在下午5點45分提醒，台北場810份雞排已經快要發放完畢，提醒玩家不要再前往現場以免撲空。
CFO雞排領取活動方式
Step 1｜前往活動現場
於活動時間內，前往任一雞排發放地點。
Step 2｜確認粉絲身分
出示您已追蹤《英雄聯盟》粉絲專頁的手機畫面，供工作人員核對。
Step 3｜回答問題領號碼牌
回答與本屆MSI相關簡單問題並答對者，即可領取雞排兌換號碼牌。（三個發放點皆發放810張，發完為止。小編當日將於社群貼文留言處持續更新號碼牌發放情況）
Step 4｜依指定時間回到現場排隊
請依號碼牌上的指定時間，回到現場排隊等候領取雞排。
Step 5｜留言應援換加碼好禮
領取雞排時，若能同時出示您於《英雄聯盟》粉絲專頁 MSI 賽事貼文下的應援留言畫面，即可再獲得加碼贈品一份！（數量有限，送完為止。）