2025年溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）女子雙打決賽將由台灣好手謝淑薇與拉脫維亞拍檔Jelena Ostapenko聯手出擊，迎戰來自俄羅斯與比利時的第八種子組合Veronika Kudermetova/Elise Mertens。謝淑薇有望挑戰個人生涯第6座大滿貫雙打冠軍、生涯第10座大滿貫冠軍。，也是她與Ostapenko繼2024年法網後再次攜手闖進大滿貫決賽。
謝淑薇／Ostapenko連斬勁敵 四強擊敗衛冕組合氣勢如虹
本屆女雙第4種子謝淑薇／Ostapenko狀態火熱，自首輪擊敗Kalashnikova/Pridankina組合後，便一路過關斬將。第二輪拿下Kostyuk/Gabriela-Ruse，第三輪則力退第14種子Alexandrova/張帥。四強戰中，兩人直落二以7：5、6：4擊敗頭號種子Siniakova/Townsend，不僅報了去年失利之仇，也展現出強大的抗壓與默契。
對謝淑薇而言，這將是她生涯第10度打進大滿貫女雙決賽，若能奪冠，將追平Martina Hingis的六冠紀錄。
Kudermetova/Mertens逆轉晉級 再挑戰大滿貫榮耀
世界排名前十的Kudermetova/Mertens則同樣表現穩定，首輪擊退地主組合Klugman/Stojsavljevic，第二輪淘汰Bouzkova/Kalinina，第三輪因對手退賽直接晉級。她們在八強以直落二擊敗第2種子Routliffe/Dabrowski，四強戰雖先丟一盤，但隨即調整節奏，最終以3：6、6：0、6：3逆轉Gadecki/Krawczyk組合。
值得一提的是，Mertens過去曾與Hsieh Su-wei、Aryna Sabalenka等搭檔拿下大滿貫，她的搭檔經驗與場上調度能力將是本場關鍵。
雙方組合比較：經驗對決穩定，謝淑薇勝場數壓倒性
目前《台灣運彩》略看好Kudermetova／Mertens，不讓分賠率1.56，低於謝淑薇的1.86。由於雙方皆具備強勢開局能力，本場比賽預期不會是輕鬆的直落二結束，可能需三盤決勝負。
不過《中華民國運動彩券發展協會》分析師「小洋」認為，謝淑薇有機會為台灣網壇再創大滿貫高峰，面對具備實力與爆發力的Kudermetova/Mertens，若能延續準決賽穩健發揮、並掌控多拍節奏與網前控制，本場極有可能再度封后。草地經驗＋冠軍氣質，是她們對手難以複製的優勢。
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📺【轉播資訊】
比賽時間：7月13日 19:55 女雙決賽
台灣播出平台：ELTA體育4台、博斯運動2台
🏆 本屆溫網重要賽程
女雙決賽：19:55 謝淑薇／Ostapenko vs Mertens／Kudermetova
男單決賽：23:00 登場
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本屆女雙第4種子謝淑薇／Ostapenko狀態火熱，自首輪擊敗Kalashnikova/Pridankina組合後，便一路過關斬將。第二輪拿下Kostyuk/Gabriela-Ruse，第三輪則力退第14種子Alexandrova/張帥。四強戰中，兩人直落二以7：5、6：4擊敗頭號種子Siniakova/Townsend，不僅報了去年失利之仇，也展現出強大的抗壓與默契。
對謝淑薇而言，這將是她生涯第10度打進大滿貫女雙決賽，若能奪冠，將追平Martina Hingis的六冠紀錄。
Kudermetova/Mertens逆轉晉級 再挑戰大滿貫榮耀
世界排名前十的Kudermetova/Mertens則同樣表現穩定，首輪擊退地主組合Klugman/Stojsavljevic，第二輪淘汰Bouzkova/Kalinina，第三輪因對手退賽直接晉級。她們在八強以直落二擊敗第2種子Routliffe/Dabrowski，四強戰雖先丟一盤，但隨即調整節奏，最終以3：6、6：0、6：3逆轉Gadecki/Krawczyk組合。
值得一提的是，Mertens過去曾與Hsieh Su-wei、Aryna Sabalenka等搭檔拿下大滿貫，她的搭檔經驗與場上調度能力將是本場關鍵。
雙方組合比較：經驗對決穩定，謝淑薇勝場數壓倒性
雖然Kudermetova/Mertens近年戰績穩定，但謝淑薇的草地經驗與調度視野仍是優勢所在。尤其在雙方皆擅長攻擊、網前配合成熟的情況下，比賽關鍵將落在誰能率先突破對手發球局與化解危機時的穩定性。
|組合
|世界排名
|本屆種子
|大滿貫冠軍數
|本屆晉級過程
|謝淑薇／Ostapenko
|約第5
|第4種子
|5座（謝）／1座（Osta）
|勝衛冕冠軍Siniakova組合晉決
|Kudermetova／Mertens
|約第8
|第8種子
|1座（Mertens）
|四強逆轉勝入決
目前《台灣運彩》略看好Kudermetova／Mertens，不讓分賠率1.56，低於謝淑薇的1.86。由於雙方皆具備強勢開局能力，本場比賽預期不會是輕鬆的直落二結束，可能需三盤決勝負。
不過《中華民國運動彩券發展協會》分析師「小洋」認為，謝淑薇有機會為台灣網壇再創大滿貫高峰，面對具備實力與爆發力的Kudermetova/Mertens，若能延續準決賽穩健發揮、並掌控多拍節奏與網前控制，本場極有可能再度封后。草地經驗＋冠軍氣質，是她們對手難以複製的優勢。
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比賽時間：7月13日 19:55 女雙決賽
台灣播出平台：ELTA體育4台、博斯運動2台
🏆 本屆溫網重要賽程
女雙決賽：19:55 謝淑薇／Ostapenko vs Mertens／Kudermetova
男單決賽：23:00 登場