2025年溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）女子雙打決賽將由台灣好手謝淑薇與拉脫維亞拍檔Jelena Ostapenko聯手出擊，迎戰來自俄羅斯與比利時的第八種子組合Veronika Kudermetova/Elise Mertens。謝淑薇有望挑戰個人生涯第6座大滿貫雙打冠軍、生涯第10座大滿貫冠軍。，也是她與Ostapenko繼2024年法網後再次攜手闖進大滿貫決賽。

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謝淑薇／Ostapenko連斬勁敵　四強擊敗衛冕組合氣勢如虹

本屆女雙第4種子謝淑薇／Ostapenko狀態火熱，自首輪擊敗Kalashnikova/Pridankina組合後，便一路過關斬將。第二輪拿下Kostyuk/Gabriela-Ruse，第三輪則力退第14種子Alexandrova/張帥。四強戰中，兩人直落二以7：5、6：4擊敗頭號種子Siniakova/Townsend，不僅報了去年失利之仇，也展現出強大的抗壓與默契。

對謝淑薇而言，這將是她生涯第10度打進大滿貫女雙決賽，若能奪冠，將追平Martina Hingis的六冠紀錄。

▲在2025年溫布頓網球錦標賽尋求衛冕混雙冠軍的「台灣網球一姊」謝淑薇，今（8）日與波蘭搭檔Jan Zielinski在混雙8強賽中，以6：7（7：9）、3：6不敵巴西的Luisa Stefani與地主英國好手Joe Salisbury組合。（圖／美聯社／達志影像）
▲2025年溫布頓網球錦標賽尋求衛冕雙打冠軍的「台灣網球一姊」謝淑薇。（圖／美聯社／達志影像）
Kudermetova/Mertens逆轉晉級　再挑戰大滿貫榮耀

世界排名前十的Kudermetova/Mertens則同樣表現穩定，首輪擊退地主組合Klugman/Stojsavljevic，第二輪淘汰Bouzkova/Kalinina，第三輪因對手退賽直接晉級。她們在八強以直落二擊敗第2種子Routliffe/Dabrowski，四強戰雖先丟一盤，但隨即調整節奏，最終以3：6、6：0、6：3逆轉Gadecki/Krawczyk組合。

值得一提的是，Mertens過去曾與Hsieh Su-wei、Aryna Sabalenka等搭檔拿下大滿貫，她的搭檔經驗與場上調度能力將是本場關鍵。

雙方組合比較：經驗對決穩定，謝淑薇勝場數壓倒性

組合 世界排名 本屆種子 大滿貫冠軍數 本屆晉級過程
謝淑薇／Ostapenko 約第5 第4種子 5座（謝）／1座（Osta） 勝衛冕冠軍Siniakova組合晉決
Kudermetova／Mertens 約第8 第8種子 1座（Mertens） 四強逆轉勝入決
雖然Kudermetova/Mertens近年戰績穩定，但謝淑薇的草地經驗與調度視野仍是優勢所在。尤其在雙方皆擅長攻擊、網前配合成熟的情況下，比賽關鍵將落在誰能率先突破對手發球局與化解危機時的穩定性

目前《台灣運彩》略看好Kudermetova／Mertens，不讓分賠率1.56，低於謝淑薇的1.86。由於雙方皆具備強勢開局能力，本場比賽預期不會是輕鬆的直落二結束，可能需三盤決勝負

不過《中華民國運動彩券發展協會》分析師「小洋」認為，謝淑薇有機會為台灣網壇再創大滿貫高峰，面對具備實力與爆發力的Kudermetova/Mertens，若能延續準決賽穩健發揮、並掌控多拍節奏與網前控制，本場極有可能再度封后。草地經驗＋冠軍氣質，是她們對手難以複製的優勢。


▲溫布頓網球賽台灣運彩開盤。(圖/取自台灣運彩)
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📺【轉播資訊】

比賽時間：7月13日 19:55 女雙決賽

台灣播出平台：ELTA體育4台博斯運動2台

🏆 本屆溫網重要賽程

女雙決賽：19:55 謝淑薇／Ostapenko vs Mertens／Kudermetova

男單決賽：23:00 登場

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