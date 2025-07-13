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▲吳宗憲因為要跟吳淡如直播，因此錯過GD演唱會。（圖／記者吳翊緁攝）

▲吳宗憲隔空喊話言承旭：「你來台灣怎麼沒打給我！」（圖／記者吳翊緁攝）

南韓K-POP天王GD權志龍本週末於台北小巨蛋連唱3場掀起全台瘋潮，門票一票難求，不過綜藝天王吳宗憲卻在今（13）日出席活動時自爆：「我手上有一大疊GD門票，但不准公司員工去看！」他無奈表示，因為昨晚還在跟吳淡如直播：「我員工拿了票卻不陪我，跑去看GD，你說我是不是很心痛？」直言自己沒能去是他「永遠的痛」。談到這次GD開唱，吳宗憲語氣中帶著一點吃味地說：「這是我永遠的痛。」他表示自己也想去朝聖，但工作排得滿滿，只能忍痛拒絕誘惑。吳宗憲笑說：「昨天晚上和吳淡如姐一起辛苦直播，我的員工卻為了GD不陪我，實在很不是滋味。」除了GD，吳宗憲也提到昨日五月天演唱會請來F4合體的消息，激動喊話：「暴龍（言承旭）你來台灣怎麼沒打給我！」並感性透露，希望未來咻比嘟嘩也有機會登上五月天的舞台，一起重現〈世界末日〉那段感動時刻：「當全場手機燈海亮起時，那真的是一種榮耀。」吳宗憲還不忘爆料：「五月天其中一位團員住我家附近，我們常在車庫遇到。」但被追問是誰時，他又賣關子說：「不能講啦，我家住得很隱密，戰車都衝不進來，所以秘密就保留一下啦。」一番話讓現場笑聲不斷，也成功吊足大家胃口。