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▲ 黃偉哲也當場指示相關單位儘速改善通訊設施，確保災後聯繫順暢、重建工作有效推進。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲隨後前往下營區，了解火鶴花園區受損情形。(圖／南市府提供）

受颱風丹娜絲侵襲後，台南各區持續推進相關復原作業。台南市長黃偉哲今（13）日一早即前往七股區西寮及下營區勘災，關心災情並慰問當地居民，肯定第一線救災人員的努力，也聽取在地民眾與農民的實際需求，並現場指示相關協助作為。民眾反映七股區因地勢低窪，導致部分地區通訊不時中斷，影響聯繫與救援調度效率。黃偉哲當場指示相關單位儘速改善通訊設施，確保災後聯繫順暢、重建工作有效推進。黃偉哲隨後前往下營區，了解火鶴花園區受損情形。台灣火鶴花產業發展協會理事長顏豐生表示，目前最大需求為廢棄物清運，建議政府跨局處統整災損區域的清理流程。他也指出，火鶴花溫室從受損到恢復生產，至少需時三年，建議市府在補助及重建貸款方面協助產業度過難關。據統計，台南市火鶴花生產面積達53公頃，為全國最大產區，占全台產量約37%，其中以六甲區為主。目前回報災損面積約28公頃，另有部分農戶尚待調查，實際受損可能更為嚴重。黃偉哲強調，火鶴花產業是台南重要特色農業，市府將全力協助農民儘速復原。農業局也表示，針對農損補助金額與低利貸款的還款期限，將積極向中央爭取更大支持，減輕農民負擔。此外，對於下營區目前仍有部分地區停電，黃偉哲也指示區公所儘速調度發電機，優先提供尚未復電地區使用，以協助農戶維持基本生活與災後處理作業。黃偉哲強調，市府團隊會盡全力幫助每一個災區角落，並將與中央緊密合作，協助所有受災地區與產業儘早重建、重回正軌。