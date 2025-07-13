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▲格陵蘭小島「伊納蘇特」（Innaarsuit）面臨巨大冰山逼近的危機。（圖／擷取自Avannaata Kommunia臉書）

格陵蘭小島「伊納蘇特」（Innaarsuit）正面臨被超巨大冰山衝撞的危機，兩座巨大冰山正緩緩漂到岸邊，距離居民住家僅百公尺，引發當地政府高度戒備。若冰山碎裂可能掀起巨浪，居民已做好隨時撤離準備。根據福斯新聞與紐約郵報報導，「伊納蘇特」是一座位於格陵蘭西北海岸的岩石島，地形崎嶇，島上居民不到200人，居民依靠捕魚為生，並且只能透過小型飛機或船隻到達。伊納蘇特當地村落行政單位發布的照片顯示，巨大的冰塊高聳於居民住宅、商店和船隻旁。當地呼籲居民在外或工作時提高警覺，因為如果冰山進一步斷裂或靠近海岸，他們可能會面臨危險。緊急救援部門現已做好必要時的準備。福斯新聞提到，這並不是伊納蘇特第一次面臨漂浮冰山衝撞的危險。2018年7月，一座估計重量超過1,000萬噸的冰山出現在該村莊的近海。當時由美國太空總署拍攝的影像顯示，從太空中可以清楚看到巨大的冰山碎片，由於有大浪風險，部分居民被迫撤離，所幸冰山最終漂走，倖免於難。報導提到，這座冰山已在港邊停滯約一周，當地緊急關閉魚工廠，商家也停業，呼籲民眾避免靠近海岸，或者出海活動。當地一位居民萊頓（Dennis Lehtonen）表示，大型冰山通常會在幾天內移動，但它已經靜止大約一周，這是人們最擔心的問題。目前也無法預測這次的冰山會停留多久。