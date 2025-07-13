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全台大罷免首戰登場，民進黨議員陳玉鈴罷免案今（13）日進行投、開票。中選會稍早公布最後結果，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為否決。投票人數為1萬8,171人，投票率為31.76％。南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案，於今天舉行投票，中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定，縣（市）議員罷免案投票結果，應由該會於投票完畢7日內公告罷免投票結果。又依同法第90條規定，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上者，均為否決。中選會指出，南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案投票人總數為5萬7,207人，投票人數為1萬8,171人，投票率為31.76％，有效票為1萬8,027票，其中同意罷免票數為1萬2,160票，佔67.45%；不同意罷免票數5,867票，佔32.55%，無效票為144票。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，惟同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為否決。中選會說明，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。