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▲Flagg在達拉斯的隊友陣中正包含NBA史上最優秀的射手之一Klay Thompson。Legler與多位觀察家都認為，Thompson的經驗與投籃技術有望成為Flagg進化的最大助力。（圖／美聯社／達志影像）

剛在選秀中被達拉斯獨行俠以狀元籤選中的新星Cooper Flagg，雖然擁有耀眼的天賦與防守潛力，卻在NBA美國職籃（National Basketball Association）夏季聯賽首戰後被資深分析師Tim Legler點出了一項必須改進的重大問題：投籃出手動作存在問題。在與洛杉磯湖人的夏季聯賽對戰中，Flagg拿下10分、6籃板與3抄截，但全場21投僅中5，三分球掛零，效率相當低迷，面對身材比他矮小的Bronny James討不了便宜。儘管隊友Kyrie Irving賽後仍給予肯定，Flagg本人則對自己的表現並不滿意。Tim Legler在《All NBA》Podcast中直言觀察到Flagg投籃出手「飛行路線一看就知道不會進」，關鍵在於他手腕出手時有過多轉動。他表示：「這種動作如果不改，Flagg在NBA的三分命中率可能只能停留在2成至3成初頭。」他強調，儘管Flagg僅18歲，有極高的天花板潛力，「這個問題絕對需要被修正。」儘管在NCAA時期，Flagg曾以38.5%的三分命中率打出不俗成績，但NBA的三分線距離更遠，防守強度更高，加上出手空間更少，這都意味著投籃技術上的瑕疵可能更容易被放大。而且Flagg一直被認為未來發展方向是高大控衛，那麼在這個技術層面要求高的位置，就更需頂尖的投籃能力。好在，Flagg在達拉斯的隊友陣中正包含NBA史上最優秀的射手之一Klay Thompson。Legler與多位觀察家都認為，Thompson的經驗與投籃技術有望成為Flagg進化的最大助力。此外，包括LeBron James在內的多位球星也曾表示，Flagg雖尚未登上NBA正規賽場，卻早在2024奧運集訓營代表美國隊與NBA球員對抗時，展現出令人驚艷的競爭力。如今進入聯盟後的第一步，便是要跨越技術上的門檻。總體來說，儘管首秀失準引發關注，但Cooper Flagg的潛力無庸置疑。若能透過調整出手技巧，並向資深射手學習，他仍有望在不久的將來成為達拉斯的建隊核心，甚至是未來的MVP候選人。