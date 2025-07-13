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▲GD一連3天在台北小巨蛋開唱，今天是終場演出。（圖／(C) GALAXY CORPORATION）

賈靜雯GD事件延燒 台灣藝人不敢多談受訪

2025金曲歌后也愛GD 魏如萱6月靠「蔡健雅媽媽」拿獎

金曲歌后魏如萱今（13）日也來朝聖GD（G-Dragon、本名：權志龍）小巨蛋最後一場的演出，她跟造型師下午現身場外被歌迷認出，合照要求來者不拒，但面對媒體卻不敢多談，或許是賈靜雯「瞬間圈粉」的說錯話的先例，魏如萱似乎怕多說多錯，快步離開進場內。魏如萱今天跟造型師來朝聖GD，親民跟歌迷合照後，發現媒體也在拍攝立即嚇到，記者請她展現戰利品，魏如萱連忙拒絕：「不要啦不要啦！」詢問想聽到GD哪首，她則回：「我什麼都想看～」今天也為了追星，她暫時把孩子託付給鄰居照顧。魏如萱今天不敢多談，猜測應是日前賈靜雯看完GD的演唱會後，在IG開心曬出自拍並感謝好友張心妍帶她看演唱會，「讓我感受這場演唱會的魅力，GD太可愛了，瞬間圈粉。」一句「瞬間圈粉」被質疑不是粉絲、拿公關票進場，慘被炎上，後來賈靜雯澄清是自費買票，平息風波。魏如萱今年6月憑藉《珍珠刑》封2025年金曲獎歌后，這是她的第8張個人專輯，2024年上架、今年2月才發行，收錄的〈怪奇的珍珠〉、〈劣根〉、〈惡口〉、〈例如離開〉、〈海月〉、〈好像好像〉、〈你還是你嗎〉、〈哎呀哎呀〉，魏如萱都有參與詞曲創作；楊祐寧還協助饒舌、竇靖童合唱，共同琢磨出一顆「特別的珍珠」。受訪時，魏如萱就說每次金曲獎，都是從蔡健雅旁邊走過去拿獎，應該是因為她都有帶媽媽，「所以今天我坐下來就摸了她媽媽一下，蔡健雅要我抱她抱她！」也提到過去曾訪問蔡健雅「怎樣才能成為宇宙寵兒？」當時台上唱名前，魏如萱擔憂：「萬一等等叫到她（蔡健雅）名字，我會抱著她不給他上來，如果是我拿，我就會跟她們鞠躬。」所以確定得獎後，才出現魏如萱跟蔡健雅跟蔡媽媽鞠躬的畫面。