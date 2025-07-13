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▲南投第一屆萌寵馬拉松今天在日月町歡樂開跑，超過600組萌寵與親子參加，沿途歡笑無限。（圖／主辦單位提供）

▲首屆萌寵馬拉松今天在日月町歡樂開跑！超過600組萌寵與親子，迎著藍天白雲、和煦微風漫遊繁花山景中。（圖／主辦單位提供）

▲首屆萌寵馬拉松歡樂登場，日月町吉祥物浮拉格出馬引導路線，萌翻了。（圖／主辦單位提供）

南投第一屆萌寵馬拉松今天在日月町歡樂開跑！超過600組萌寵與親子，迎著藍天白雲、和煦微風漫遊繁花山景中。只見浩浩蕩蕩陣容中，不僅有可愛小鴨、鸚鵡、穩重的陸龜、大小型愛犬、優雅的貓咪，甚至有遠從宜蘭到場同樂的水豚君，以及名叫拿鐵的侏儒山羊，彷彿寵物大會串，另類馬拉松帶來歡樂無限，不少飼主相約「明年再見」。主辦贊助精英開發董事長洪乙彥表示， 舉辦南投第一屆「萌寵馬拉松」是日月町的新啟點，目標是希望帶動南投埔里觀光，以世界品牌村為藍圖，讓南投埔里成為台灣旅遊發展的「心啟點」，未來將陸續引進園藝、農藝、畜牧、養殖等設施，包括花卉、可愛動物園、蔬果、農特產品等，以南投為中心、將全台灣優質農業集中在此「展演」，用農業促進觀光、用觀光帶動農業。本賽事由日月町複合式商場主辦，精心打造 2.2K 的花海漫遊山巒美景路線，讓不同年齡層及不同體能的寵物與飼主都能輕鬆參與，並悠遊享樂其中。此外，特別加碼摸彩活動，提供高達300多個獎項，幸運中獎者無不驚喜連連，皆大歡喜。活動邀請「綺宇寵物療癒所」寵物溝通師Peggy，親自教導大家如何打開與寵物間的心結、透過溝通讓彼此更融洽。舞台節目由「大拇指慢飛天使-趙麟怡」、「覓靚佛拉明哥藝術中心」擔任演出，在愛的音樂吹奏及熱情的西班牙舞蹈中精彩呈現。值得一提的是，本活動結合「浪礙長青公益協會」，為流浪動物關懷計畫募得約10萬元份量的愛心飼料，分別捐給「苗栗縣幸福狗中途之家」、「台中市霧峰張老師狗狗山」、「南投縣浪愛不流浪關懷動物協會」及「南投縣關懷動物協會」四個團體，日月町透過活動義賣與企業捐贈，展現萌寵力量幫助毛孩也成為公益的推手。