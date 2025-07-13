中職富邦悍將主場新莊棒球場，昨晚湧進一群不知名外國球迷，進場後在外野飲酒狂歡，還在人群聚集處拿出充氣娃娃、裸露上身做出不雅動作，影片在Treards上瘋傳，引發台灣球迷不滿，《NOWnews》實際來到事發地點，位於新莊棒球場三樓C區的三壘側邊緣，由於今（13）日現場仍有多達7637名球迷進場，該區域三樓滿座率目測接近8成，更有不少家庭客帶著小孩一起同樂。
外國球迷實際鬧事地點曝光 位在三樓C區邊緣處
富邦悍將迎戰台鋼雄鷹一戰過程中，一群外國球迷不僅闖進環形舞台管制區拍照，還被網友拍到在觀眾席區域赤裸上身、只穿著一條緊身短褲，並對著自備的充氣娃娃做出不雅動作的畫面，現場還有小孩經過，行為離譜至極，相關影片在社群上掀起討論，引發不少網友痛罵很丟臉。
富邦悍將檢討球埸保安維護作業 承諾將強化相關流程
富邦悍將稍早已經在社群給出正式回應，還特別給出英文版本，全文表示：「針對7月12日(六)賽事期間，發生球迷擅自闖入管制區及在場邊有不雅舉動一事，本球團深感遺憾，並已立即檢討球埸保安維護作業流程，會同聯盟單位共同強化相關流程與應變措施。」
該區域家庭客居多 看球氣氛輕鬆悠閒
《NOWnews》來到昨晚外國球迷鬧事地點後，詢問一位坐在該區、帶著2位身著張育成球衣小孩的張姓球迷，他表示有在網路上看到影片，選擇這個區域是因為視野良好、且因為帶著孩子，比較不會像本壘後方那樣人擠人。
記者實際觀察該區，相比一、三壘側的大聲吶喊、應援，此區確實更為悠閒，不少全家一家人，一起吃著晚餐、悠閒看球，但就剛好在這樣享受天倫之樂的區域，出現外國球迷失控、甚至做出18禁的低級舉動，對孩童恐造成莫大影響。
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富邦悍將迎戰台鋼雄鷹一戰過程中，一群外國球迷不僅闖進環形舞台管制區拍照，還被網友拍到在觀眾席區域赤裸上身、只穿著一條緊身短褲，並對著自備的充氣娃娃做出不雅動作的畫面，現場還有小孩經過，行為離譜至極，相關影片在社群上掀起討論，引發不少網友痛罵很丟臉。
富邦悍將檢討球埸保安維護作業 承諾將強化相關流程
富邦悍將稍早已經在社群給出正式回應，還特別給出英文版本，全文表示：「針對7月12日(六)賽事期間，發生球迷擅自闖入管制區及在場邊有不雅舉動一事，本球團深感遺憾，並已立即檢討球埸保安維護作業流程，會同聯盟單位共同強化相關流程與應變措施。」
該區域家庭客居多 看球氣氛輕鬆悠閒
《NOWnews》來到昨晚外國球迷鬧事地點後，詢問一位坐在該區、帶著2位身著張育成球衣小孩的張姓球迷，他表示有在網路上看到影片，選擇這個區域是因為視野良好、且因為帶著孩子，比較不會像本壘後方那樣人擠人。
記者實際觀察該區，相比一、三壘側的大聲吶喊、應援，此區確實更為悠閒，不少全家一家人，一起吃著晚餐、悠閒看球，但就剛好在這樣享受天倫之樂的區域，出現外國球迷失控、甚至做出18禁的低級舉動，對孩童恐造成莫大影響。