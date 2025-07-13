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NBA美國職籃（National Basketball Association）名嘴巴克利（Charles Barkley）在《Dan Patrick Show》上對洛杉磯湖人隊提出尖銳批評，他認為球隊在休賽季的操作不僅沒有補強實力，反而讓核心球星LeBron James的未來蒙上更大陰影。他也不看好球隊交易來前波特蘭拓荒者隊中鋒Deandre Ayton，直言他過去的履歷並不好看。湖人本季最大的補強是從拓荒者交易來的Deandre Ayton，但Barkley並不看好這筆交易：「他們變得更強大了，但第二好的球員已經41歲了（意指LeBron James），他還能保持健康嗎？Luka Doncic的狀態是否達標？」Barkley進一步表示：「湖人比火箭強嗎？比雷霆強嗎？比金塊強嗎？我不這麼認為。」他還質疑Ayton的貢獻：「我得根據他的過往表現來評價，但他的履歷並不好看。」湖人近期讓Luka Doncic的摯友Dorian Finney-Smith離隊，也未給LeBron一份超過本季的續約合同。根據《ESPN》資深記者Ramona Shelburne與NBA權威Brian Windhorst報導，這被視為湖人「有意為LeBron時代劃下句點」的明確信號，預計他的湖人生涯將在2026年春天畫下句點。報導指出：「不論LeBron是否在2025-26賽季後退休，這將是他身為湖人門面的最後一季。如果他想要一個好萊塢式的落幕，時間已被設定：2026年春天。Luka Doncic接棒，LeBron James離隊。」Shams Charania也曾指出，LeBron當前唯一的目標就是拿下生涯第5冠。若湖人無法在本季展現奪冠潛力，他轉投他隊的可能性將大幅上升。湖人在Ayton加盟後戰力仍存疑，核心球星年齡老化、陣容磨合不確定，LeBron James是否會在明年春天選擇離開，已成為圍繞這支紫金大軍的最大話題。隨著2025-26賽季逼近，「LeBron的告別之年」將成為球迷與媒體最關注的焦點。