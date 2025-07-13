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減重9公斤重獲新生！美國巨貓「柏莎」減肥大成功

▲柏莎開始減肥之後，終於可以舔到腳毛。（圖／IG@franks.potato.farm）

▲柏莎2年前剛開始減肥的模樣（左），對比2年後瘦身成功的現況(右)。（圖／IG@franks.potato.farm）

▲瘦身成功的柏莎已經愛上散步。（圖／IG@franks.potato.farm）

終於迎來嶄新貓生！美國過去有一隻超級肥的流浪貓「柏莎」（Bertha），一度重達13.6公斤，胖到連舔自己肚子毛都舔不到，在當時更震撼了收容所志工們，不過，經過新主人2年多來的努力，讓柏莎甩肉成功，現在牠已經是超苗條又健康的貓咪了！流浪貓「柏莎」（Bertha）是在2年前被好心人送進收容所，但在當時牠巨無霸的身材就已經讓閱貓無數的收容所志工們都相當詫異，因為他們從沒看過這麼肥的流浪貓，體重重達13.6公斤，幾乎是一顆球體，當時柏莎走路超緩慢，也很慵懶，甚至因為胖到沒辦法舔自己肚子以及背後的毛，因此總是身上雜亂不堪、髒兮兮的。當時收容所的志工們驚訝不已，難以想像牠如何在街頭生存，而柏莎進入收容所之後，也常常因為體型問題無法進入貓砂盆，因此常常露出憂鬱的表情。當時好心人潔瑪（Jemma Omidian）恰巧造訪了收容所，看到這個傷心的龐然大物還一度疑惑「這真的是貓嗎？」隨後立刻決定帶牠回家，悉心照顧一段時間，直到牠找到充滿愛的新主人。為了幫助柏莎找回健康身體，潔瑪開始每天帶牠散步，從只能走幾步開始，耐心十足地陪伴牠復健。經過三個月後，柏莎開始能夠抬起腳舔到一些肚毛，這樣平凡的動作對潔瑪來說卻是無比感動的時刻，「那一刻我知道，牠正在好轉。」隨著體重不斷減輕，柏莎的活動力明顯提升，開始能像一般貓咪狂鑽縫、爬上跳下。其實潔瑪只打算中途照顧柏莎，但在長期陪伴之下，一人一貓早已情同家人，柏莎已經成為潔瑪家的一份子。到了近期，柏莎的體重已經瘦回4公斤，體型就是一般貓咪的標準身材，跟2年前13.6公斤對比，整整瘦下2隻貓咪！柏莎現在已經愛上了外出散步，更在潔瑪的陪伴之下，重獲健康貓生！