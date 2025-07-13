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▲5566已是資深天團，孫協志（右）笑言在台上脫衣服是沒有可能的，許孟哲（中）表明他們不是走這個路線。（圖／記者林柏年攝）

▲年輕偶像男團U:NUS也被「S2O Taiwan潑水音樂節」觀眾喊話脫上衣，大家互相拱對方，最後沒有人脫。（圖／記者林柏年攝）

資深天團再合體，成為近來台灣演藝界的熱門焦點。繼F4擔任五月天大巨蛋演唱會的嘉賓，勾起廣大粉絲的懷舊情緒後，另一本土天團5566現身「S2O Taiwan潑水音樂節」，被問到是否和F4一樣全員合體？王仁甫笑道：「這個問題有一點失禮喔。」他解釋5566如果要全員到齊，除了他和孫協志、許孟哲以外，還要加上彭小刀和王少偉，總共5個人。他們也不把話說死，認為之後應該也是有機會。5566是「S2O Taiwan潑水音樂節」的重磅表演嘉賓，一如大多數的場合，由孫協志、王仁甫、許孟哲等3人代表登場，並沒有全員到齊，他們笑稱彭小刀在過去有些場合也曾經來亮相，所以4人合體曾經發生過，但5人大團圓，至今尚未發生。眼看F4都在五月天的演唱會上全員到齊，5566完整的組合，竟然更難湊齊，也是讓各方都始料未及。「S2O Taiwan潑水音樂節」充滿穿著清涼的型男辣妹，表演過程中台上也會向台下潑水，現場氣氛熱烈之下，觀眾不時向台上喊話，要他們脫掉上衣，對此孫協志保證：「要我們脫那應該是辦不到的。」許孟哲接口：「我們不是走這個路線，所以準備另外的好玩東西。」各方關心他們全員合體，王仁甫答道：「如果有一天可以讓5個人同時站在舞台上，其實我們也蠻期待的，之後應該也是有機會的。」年輕偶像U:NUS，同樣難逃被現場觀眾喊話：「脫掉！」蔡承佑透露原本有計畫要健身，還想拉著吳昱廷一起在這場活動之前練出可以展現的好身材。但後來倒數兩個禮拜的時候，發現吳昱廷突然就不見了，於是健身計畫就止步了。他後來則是和高胥崴互相拱對方脫上衣，最後他們在台上演出，誰都沒有脫。