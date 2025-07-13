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味全龍今（13）日於客場續戰中信兄弟，面對中信兄弟新洋投李博登，靠著雙龍砲朱育賢、劉基鴻開轟，打線徹底爆發狂敲14支安打，終場8：1擊敗中信兄弟，拿到下半季第4勝，回歸先發的洋投艾璞樂用五局無失分好投，收下個人本季第4勝，年輕主砲劉基鴻雙安、4打點貢獻，拿到個人本季第一次單場MVP。味全龍昨戰以3：6輸球，系列賽先輸一場，今日推派洋投艾璞樂掛帥先發，用56球投完5局無失分，還飆出3K，防禦率下修至3.21。味全龍上半季打線卡彈嚴重，但下半季至今把握度相當高，本戰劉基鴻開局面對李博登就扛出三分砲，四局上黃柏豪長打攻下味全龍第4分，五局朱育賢又扛出2分砲，進一步擴大領先。中信兄弟直到七局下才靠著岳東華內野滾地球，送回隊友許庭綸，這也是中信兄弟本戰唯一一分。中信兄弟輸球後，苦吞本季第3敗，其中先發洋投李博登主投5局被敲出9安打、2支全壘打，慘失6分退場，賽後防禦率上升到4.97。至於另一邊的樂天桃猿面對統一獅一戰，樂天桃猿靠著王牌威能帝7局14K好投，搭配梁家榮、林子偉開轟，終場4：0完封上半季冠軍統一獅。