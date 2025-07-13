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媒體記者那需要跑什麼新聞，做什麼採訪，躺家裡沙發等著公關發新聞稿就可以完成工作。

▲湖人主帥JJ Redick首年執教繳出亮眼成績單。（圖／美聯社／達志影像）

▲射手簡浩若轉任總教練，將面臨極大考驗。（圖／資料照，中華籃協提供）

但台灣籃球已經很多年沒有一線教練，二線教練都扶不起來，沒人敢用年輕教練，職籃球團老闆和企業負責人都很懂籃球，這也是為什麼台灣職籃11支球隊有九個外籍教練原因

▲台新夢想家有可能啟用混血射手簡浩擔任總教練。（圖／資料照，台新夢想家提供）

跟朋友閒聊，意外聽到夢想家新教練可能是簡浩。我想查證，但查證也不會有人給我明確答案和答覆，因為大家都很怕事。我喜歡簡浩，調皮有趣、談吐有序、聰明絕頂，更重要的是反應靈敏應變很快。雖然沒有執教經驗，但在台灣沒有一線教練、二線教練也拉不上來窘況下，年輕教練和老教練都很難得到企業和球團老闆信任，夢想家如果真的讓簡浩執教，我喜歡這樣的大膽創意和場面。這種情況就像NBA湖人啟用JJ Redick執教，Redick有兩年球評、電視節目經驗，但沒有任何NBA助理教練或總教練資歷。JJ Redick栽在季後賽，湖人季後賽對上灰狼，進攻停滯、防守漏洞百出、攻防都比例行賽退步，如果例行賽湖人是一支80分球隊，季後賽就得拉高到85分才能過關斬將，像溜馬就是例行賽80分球隊，季後賽打掉騎士，戰力上升到85分，打掉尼克再拉升到90分，距離總冠軍球隊雷霆95分已經非常接近。但湖人季後賽只有70分，甚至70分不到，防守、籃板、禁區被灰狼虐爆，進攻就是Luka Doncic+LeBron James兩人霸佔球權，不斷單打再單打，幾乎沒有團隊合作，JJ Redick上季季後賽被灰狼死剋，肯定整個夏天都很難受。簡浩不是精英國手，少了名氣和分量，但他很有趣，跟隊友溝通良好。簡浩今年40歲，也到了該退休轉任助理教練時機，他沒有敵人，跟球團高層互動良好，足以取得信任。菜鳥教練或球員退休轉任教練也不是什麼冒險的事，台灣職籃執教靠的不只是執教經驗和臨場，更重要的是球員的信任和高層信賴，夢想家上季例行賽第二，戰力強大天賦滿滿，夢想家缺的是臨門一腳和整合+出色戰略，簡浩或許值得一試。台灣職籃永遠不缺驚奇，2021年一個夏天不到，就有七支全新職業籃球隊成軍，台灣籃球極具生命力和韌性。