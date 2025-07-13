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▲本次「涼水祭」不僅再度證明中信兄弟在行銷主題日上的號召力，也突顯主場洲際球場在暑假期間的吸客效應。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟年度招牌主題日「涼水祭」於7月12、13日於台中洲際棒球場盛大登場，根據中信兄弟球團透露，在高溫天氣與暑假檔期的雙重加持下，兩日活動總計吸引28,610人進場，共創本季洲際球場第3與第4高的觀賽人數。其中，7月12日活動首日湧入16,603人，刷新本季洲際主場第3高紀錄；隔日7月13日則有12,007人進場，在颱風外圍環流過後的晴朗天氣下，球迷熱情不減。涼水祭強勢回歸，成為球迷暑假必朝聖的棒球派對。今年活動以「舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》」為主題，首度攜手人氣派對品牌「國語作業簿」跨界合作，結合音樂與戲水打造「超濕」現場體驗。場內C-K區變身「濕區」，配合比賽節奏啟動炸水柱，戶外設有大型戲水池與滑水道，球迷玩水應援兩不誤。此外，「國語作業簿」主理人賴皮MR.SKIN與DJ SamuelMie兩日接力登台演出，帶來1小時DJ SHOW與互動橋段，讓洲際球場宛如音樂節現場。活動期間入場球迷還可獲得「BROS SUMMER TIME透明束口袋」作為紀念。本次「涼水祭」不僅再度證明中信兄弟在行銷主題日上的號召力，也突顯主場洲際球場在暑假期間的吸客效應。根據統計，洲際本季前兩高人數為6月21日「高校野球部」主題日的17,092人與5月17日「品客日」的16,946人，涼水祭首日則緊追在後，名列第三。球團也提醒，活動期間場地濕滑，球迷務必注意自身安全，並禁止將水槍或其他道具對準場內或舞台噴灑，共同維護活動秩序與觀賽品質。