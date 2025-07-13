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富邦悍將今（13）日於主場再戰台鋼雄鷹，連續3天上演精采投手戰，兩隊前8局打完仍以2：2平手，九局上台鋼雄鷹靠吳念庭適時安打攻下超前分，但富邦悍將不氣餒，最後半局靠著中心棒次發威，申皓瑋率先敲出射牆長打，張育成補上中外野安打追平，隨後范國宸敲安、蔡佳諺保送，形成滿壘有人局面，兩出局時李宗賢把握機會敲出再見安打，富邦悍將終場4：3擊敗台鋼雄鷹，系列賽收下2勝坐收。富邦悍將本戰由本土年輕王牌黃保羅先發，用92球吃完5局，僅在三局上滿壘局面被郭阜林敲出安打失掉2分，台鋼雄鷹日籍先發吉田一将則同樣繳出6局失2分好投。雙方從第七局開始展開牛棚大戰，一路鏖戰到9局上，台鋼雄鷹兩出局後靠著曾子祐敲安上壘，吳念庭補上關鍵安打，打回超前分，台鋼雄鷹帶著1分領先進入最後半局。台鋼雄鷹推派張誠恩上場關門，先讓陳真敲出左外野飛球出局，隨後富邦悍將迎來最具破壞力的中心打線，第三棒申皓瑋敲出射牆長打，張育成補上中外野安打，先追平比分，隨後范國宸敲安，台鋼雄鷹更換蔡佳諺保送，形成滿壘有人局面，兩出局時李宗賢把握機會敲出再見安打，富邦悍將終場4：3擊敗台鋼雄鷹，系列賽收下2勝坐收。富邦悍將總教練陳金鋒談到更換代打李宗賢決定時，認為對方是左投許育銘，想推派右打上去，認為李宗賢的經驗可以面對當下那個高張力的環境，他也建功回應鋒總期待。