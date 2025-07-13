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美國野火再起！美國大峽谷國家公園一場大火迅速蔓延，自9日起延燒至今，過去 24 小時內火勢擴大了近 20 倍，控制率甚至是0，當局立刻疏散遊客和居民。根據NBC報導，位於亞利桑那州雅各湖附近的這場「白鼠尾草大火」（White Sage Fire），根據美國政府追蹤野火的網站顯示，火勢延燒面積已從1000英畝蔓延至近2萬英畝。目前火勢控制率仍為0%。美國國家公園管理局稱，火災是由周四的雷擊所引發的，當局官員立刻疏散大峽谷國家公園北側的遊客，並立即關閉國家公園區域。國家公園官員表示，由於高溫可能造成致命危險，包括銀橋步道（Silver Bridge）、河道步道（River Trail）和高原點步道（Plateau Point Trail）在內的多條健行步道已於週六關閉。由於大火狂燒，大約 500 名遊客已從該地區撤離，公園員工和居民正在就地避難。美國土地管理局出於安全考量，也關閉了白鼠尾草火災地區聯邦土地的公共通道。超過 200 名消防員和支援人員努力撲滅這場尚未得到控制的大火，大峽谷國家公園在 X 上的發出貼文示警，「該地區的高溫、極低的濕度、強勁陣風和非常乾燥的植被」，造成了野火的風險。隨著氣溫可能超過華氏 110 度(約攝氏43度)，預報員和亞利桑那州國家公園官員持續發出危險天氣警告。美國國家氣象局提醒，大峽谷低海拔地區不僅存在危險的高溫，而且煙霧瀰漫，火災風險極高。值得注意的是，在這場大火發生前，附近的「龍布拉沃大火」（Dragon Bravo Fire）才剛在大峽谷國家公園內部蔓延，燃燒面積達5000英畝，這場野火是因4日雷擊引起。受到大火影響，美國中西部北部大部分地區，在周末都面臨著大範圍的有害空氣。