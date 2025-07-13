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富邦悍將今（13）日主場面對台鋼雄鷹，靠著李宗賢滿壘、兩出局情勢下，代打敲出右外野再見安打，終場4：3擊敗台鋼雄鷹，系列賽以2勝1敗坐收，賽後李宗賢站上單場MVP頒獎台大爆哭，賽後接受訪問時，談及老婆與小孩時再度淚崩，透露老婆會在他低潮時偷偷寫紙條鼓勵他，「有接住我的情緒、支撐住我的感覺，很謝謝她。」談到本季首度站上英雄頒獎台，李宗賢表示：「其實有特別想控制情緒，但到了台上看到滿滿觀眾，想到隊友前八局拼盡全力，要把分數打回來，最後一局展現不放棄的精神，皓瑋先上壘、後面育成、國宸還有其他隊友，當我有這個機會再次踏上這個打席，其實就是告訴自己，前面隊友的努力，我也是要跟上去。」「其實後面開始慢慢內心澎湃的時候，有看到我的隊友在旁邊一直叫我不要哭，但他們越講，心情上就會越想哭，不知道為什麼。」李宗賢透露今年受到不明神經傷勢影響，沒有比較快速的治療方式，只能每天繼續照著訓練的方式，讓自己調適回來。李宗賢隨後聊到他最愛的家人們，原本收起的情緒又瞬間湧上，李宗賢再度淚崩，訪問短暫中斷，「很感謝我的太太跟小孩，可能在我比較煎熬的時候，太太都會寫紙條給我，因為她怕我真的想太多，也謝謝她的傳遞方式，讓我可以繼續支撐柱每天很痛苦的復健與很累的訓練。」「不管多累多痛多辛苦，就告訴自己我做得到，也告訴自己的心態和堅持，一定可以繼續做到最好，最後也很謝謝球迷，站上頒獎台，看到其實還是滿多球迷進場為富邦悍將加油 這是悍將球員最大的感動跟榮耀。」至於太太紙條內容，李宗賢透露，「太太可能看我做什麼都不順的時候，很容易自己憋著，我也不想說出來，怕影響到她，她帶小孩已經很累了，我應該要自己扛起這個責任，紙條內容的話，大概就是別擔心她跟小孩，讓我放心去做自己最喜歡的事情。」