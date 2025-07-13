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富邦悍將今（13）日靠著九局下大反攻，終場4：3擊敗台鋼雄鷹，系列賽收下2勝，其中總教練陳金鋒過程中2度更換代打都收到成效，被球迷封為神調度，陳金鋒賽後分享那2次關鍵調度的背後原因，也提到球隊下半季有逐漸步上軌道，「有感覺到球隊裡面有一股很棒的循環。」富邦悍將九局上先靠著張育成關鍵安打追平，隨後台鋼雄鷹更換許育銘上場救火，陳金鋒啟動第一次代打，由蔡佳諺上場更換孔念恩，最終選到保送形成滿壘，2出局後又啟動本戰第2次代打，換下劉俊豪，由經驗更豐富的李宗賢上場，他也不負眾望敲出右外野落地安打，率隊終結比賽。陳金鋒透露，孔念恩、劉俊豪都是左打，加上蔡佳諺打左打能力不錯，所以更換代打，至於最關鍵時刻為何是本季打擊陷入低潮的奇兵李宗賢，陳金鋒認為，除了李宗賢是右打以外，他的經驗在這樣高張力情況下，比較有機會發揮。富邦悍將本周拿下2勝2敗，投手部分相較上半季穩定許多，都能跟對手糾纏到最後一刻，周末面對台鋼雄鷹3連戰，更2度用再見安打跟對手說再見，陳金鋒笑說，這是球隊內部很棒的循環，「球員都很努力，守備穩定下來，後面第九局想辦法上壘，像皓瑋先上壘、育成、國宸都很努力，他們前面8局沒有打好，但後面沒有改變心態，繼續努力把比賽拚回來。