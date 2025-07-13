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▲鄭人碩（右）跟宜芳（左）玩起了「雙龍搶珠天堂版」。（圖／民視提供）

▲籃籃（左）抽中雙龍搶珠地獄版，要跟董至成（右）一起玩。（圖／民視提供）

節目《綜藝大集合》日前來到台南東區的巴克禮紀念公園，特別邀請到影帝鄭人碩來到錄影現場，因為難得邀請到影帝鄭人碩來到節目，大家也玩起了「雙龍搶珠天堂與地獄版」，需要嘴唇靠得非常近完成任務，然而籃籃卻在抽籤過程中，「臭手」抽到跟董志成進行親密遊戲，讓她原地超崩潰。本集參賽者中有位正在就讀戲劇系的同學，因此胡瓜即興化身導演，讓同學演一場情景劇，讓影帝鄭人碩以及董至成一同演出，同學需對飾演屍體的董至成吐口水並且破口大罵，沒想到口水一吐下去，把董至成嚇得「死而復生」，並且吐槽說：「你怎麼有那麼多口水？」脫稿演出把現場笑得不行。大家也玩起了「雙龍搶珠天堂與地獄版」，兩人需要嘟起嘴唇，將漂浮乒乓球接住後，放進盆內才算成功，完成3顆且秒數最短的隊伍獲勝。遊戲開始之前，胡瓜設計了「天堂與地獄」環節，抽中白籤的女藝人進入「天堂組」，與鄭人碩搭檔；而抽到黑籤者則是「地獄組」，要與董至成合作。自稱「臭手」的籃籃聽到消息後，表示自己要最後一個抽籤，把命運交給別人，結果其他女藝人都安全下莊，籤筒中只剩一白一黑，只剩籃籃與宜芳還沒抽籤。這對於籃籃、宜芳來說可是一個晴天霹靂的消息，尤其是董至成還站在旁邊剔牙，讓兩個人都緊張地跳腳，最終籃籃真的臭手抽到黑色，讓她原地崩潰：「我不要！」更搞笑的是，董至成在剃完牙之後，為了要跟籃籃親密接觸，居然吃起了韭菜盒子。籃籃雖然抱頭崩潰，不過還是硬著頭皮完成了挑戰，讓周邊的人都紛紛佩服。