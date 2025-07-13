我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崎孝男先生提供的熱食便當，也為受災居民與現場搶修復原的人員志工，帶來精神與身體的支持，是災後最真誠的溫情力量。(圖／南市府提供)

台南市長黃偉哲今（13）日下午再度前往溪北地區勘災，攜手慈濟基金會志工深入七股西寮地區，了解災後環境清理需求與民眾生活情形。黃偉哲感謝各方善舉，同時也表達市府將儘速整合各方資源，加快災後復原腳步。黃偉哲並感謝正在現場提供熱食便當給災民的野崎孝男先生致意，感謝他長期關懷台灣，這次更親自深入災區，以實際行動溫暖人心。黃偉哲表示，災害發生後，不只公部門全力投入，包括慈濟等各方民間團體及個人，各界善心人士紛紛主動支援協助災區。他除了再次感謝各界幫助，更強調市府會持續盤點民眾後續需求，並做好資源協調與後勤工作，讓來自各界的善意發揮最大效益。南市府指出，今天已向慈濟說明，包括七股西寮等區居民生活物資與房屋修繕需求，後續市府將與慈濟基金會密切合作，將更多的資源投入救災。此外，野崎孝男先生提供的熱食便當，也為受災居民與現場搶修復原的人員志工，帶來精神與身體的支持，是災後最真誠的溫情力量。