梓梓（本名董梓甯）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監，包辦團隊編舞任務，擁有32E完美水滴型上圍的她，有「台灣第一美胸」、「真人版娜美」美譽。今（14）日為白色情人節，梓梓分享多張福利照片，她穿極高衩泳衣，一轉身凸顯豐滿臀型，十分大膽。
梓梓泳衣高衩開到腿根 歐美豐臀一覽而盡
曝光的相片，梓梓人疑似在國外某星級飯店游泳池，她戴丹寧鴨舌帽，黑長直髮垂肩，穿一件黑色連身泳衣，該件泳裝剪裁性感，除了上半身為細肩帶U字領口，坦露傲人上胸、深邃事業線，以及腋下的私密紋身，下半身採開高衩設計，梓梓豐厚翹臀見客，整體狀態極佳。
尤其梓梓一轉身，幾乎露出整顆臀部，尺度不算小，網友一面倒給予好評，「這算是給沒情人的情人節禮物嗎」、「大眾情人」、「情人節太快樂了吧」、「（泳衣）不是一般人能駕馭」、「難以想像背後付出多少飲控&自律」、「這輩子值得了」、「該有的都有，太完美了！」
初代職棒啦啦隊女神 好身材受封「真人娜美」
梓梓從2013年起加入中職Lamigo桃猿的LamiGirls，為第一代職棒啦啦隊成員，持續至2015年，2021年轉戰職籃，擔任台新夢想家（福爾摩沙夢想家）的Formosa Sexy啦啦隊隊長兼總監至今，並負責編舞，帶領團隊每週推出新舞步，她也曾經回娘家樂天女孩擔任一日隊員，展現跨聯盟影響力。
擁有魔鬼體態的梓梓，身高167公分，體重約45公斤，纖腰只有23吋，加上E罩杯上圍，被譽為「真人版娜美」、「赤木晴梓」，螞蟻腰和大長腿是最大亮點。梓梓的舞蹈風格性感自信，常穿短褲或大U領造型表演，IG粉絲逾96萬，人氣相當高。
梓梓澄清結婚又離婚謠言 雙峰被團員驗貨如假包換
出道至今遭受不少流言蜚語，梓梓過去開放網友提問，回應參加飯局、被包養、結過婚又離婚、有小孩等傳聞，她表示：「以上我真的敢用我的生命發誓，絕對沒有做過。」梓梓說因為認為太扯，所以從來不會想要主動發文解釋。
另外，有網友好奇梓梓的雙峰、挺鼻有沒有任何人工痕跡，她索性上傳一張把鼻子壓在玻璃上的醜照，強調如假包換，至於招牌美胸，梓梓說，全部的團員都親手「驗貨」過，「是真的，但我不知道胸部還可以微整？不是就是手術嗎？（抱歉這個部分我不懂）」
梓梓 董梓甯IG
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曝光的相片，梓梓人疑似在國外某星級飯店游泳池，她戴丹寧鴨舌帽，黑長直髮垂肩，穿一件黑色連身泳衣，該件泳裝剪裁性感，除了上半身為細肩帶U字領口，坦露傲人上胸、深邃事業線，以及腋下的私密紋身，下半身採開高衩設計，梓梓豐厚翹臀見客，整體狀態極佳。
尤其梓梓一轉身，幾乎露出整顆臀部，尺度不算小，網友一面倒給予好評，「這算是給沒情人的情人節禮物嗎」、「大眾情人」、「情人節太快樂了吧」、「（泳衣）不是一般人能駕馭」、「難以想像背後付出多少飲控&自律」、「這輩子值得了」、「該有的都有，太完美了！」
梓梓從2013年起加入中職Lamigo桃猿的LamiGirls，為第一代職棒啦啦隊成員，持續至2015年，2021年轉戰職籃，擔任台新夢想家（福爾摩沙夢想家）的Formosa Sexy啦啦隊隊長兼總監至今，並負責編舞，帶領團隊每週推出新舞步，她也曾經回娘家樂天女孩擔任一日隊員，展現跨聯盟影響力。
擁有魔鬼體態的梓梓，身高167公分，體重約45公斤，纖腰只有23吋，加上E罩杯上圍，被譽為「真人版娜美」、「赤木晴梓」，螞蟻腰和大長腿是最大亮點。梓梓的舞蹈風格性感自信，常穿短褲或大U領造型表演，IG粉絲逾96萬，人氣相當高。
梓梓澄清結婚又離婚謠言 雙峰被團員驗貨如假包換
出道至今遭受不少流言蜚語，梓梓過去開放網友提問，回應參加飯局、被包養、結過婚又離婚、有小孩等傳聞，她表示：「以上我真的敢用我的生命發誓，絕對沒有做過。」梓梓說因為認為太扯，所以從來不會想要主動發文解釋。
另外，有網友好奇梓梓的雙峰、挺鼻有沒有任何人工痕跡，她索性上傳一張把鼻子壓在玻璃上的醜照，強調如假包換，至於招牌美胸，梓梓說，全部的團員都親手「驗貨」過，「是真的，但我不知道胸部還可以微整？不是就是手術嗎？（抱歉這個部分我不懂）」