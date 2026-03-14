全聯福利中心週末買一送一來了！今明（14日、15日）兩天多款商品下殺，除了有士力架、美祿可可球、芬達／雪碧汽水、蘇菲超熟睡褲買一送一外，還有青江菜每把只要10元、芭樂一顆9元，哈根達斯只要小時達外送購買，每桶只要165元超划算，快趁夏天來之前先囤貨。
3天限時搶便宜！全聯、大全聯青江菜10元、芭樂9元
全聯宣布，謝謝中華隊在WBC經典賽為全民帶來滿滿感動，全聯、大全聯3天激省優惠，3月14日至3月16日共3天限定，青江菜單包只要10元，全聯、大全聯全台門市每日共計限量9萬包，每人限購3包；珍珠芭樂單粒9元，全聯、大全聯全台門市每日共計限量8萬粒，每人限購3粒。
📍全聯、大全聯週末蔬菜下殺10元
3月14日至3月15日
◾青江菜單包10元（每日限9萬包）
◾珍珠芭樂單粒9元（每日限8萬粒）
以上每人各限購3份
全聯週末買一送一優惠！哈根達斯最低165元吃
全聯官方LINE好友今明兩天（14日、15日）也推出4款商品買一送一優惠，包括「士力架 花生巧克力隨手包」、「雀巢美祿 可可球」、「芬達橘子汽水／無糖雪碧汽水」、「蘇菲超熟睡內褲型衛生棉」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
此外，全聯自3月6日起至3月18日前，全台全聯、大全聯門市，設有哈根達斯冰箱門市，指定「哈根達斯品脫420~473ml」每桶只要199元，熱門口味包括草莓、香草、抹茶等共20種任選，再額贈50元品牌滿額折價券（單筆不累贈、下次使用）。
不過現在使用全聯外送「小時達」，3月15日前冰品滿589元可現折99元，若是一次買3杯相當於每杯只要165元，若是新用戶也不用湊免運，一杯就可以享免運送到家。
白色情人節7-11霜淇淋買一送一
7-11歡慶白色情人節，即起至3月15日前，憑icash Pay支付即可享雪淋霜霜淇淋／酷聖霜買一送一優惠。
雪淋霜霜淇淋，3月18日起將推出「蜂蜜柚子霜淇淋」新口味，以韓國「蜂蜜柚子茶」做為靈感，打造清新柚香結合溫潤蜂蜜的蜂蜜柚子口味。3月16日起至3月18日前，APP行動隨時取還有霜淇淋3件100元優惠。
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雪淋霜霜淇淋，3月18日起將推出「蜂蜜柚子霜淇淋」新口味，以韓國「蜂蜜柚子茶」做為靈感，打造清新柚香結合溫潤蜂蜜的蜂蜜柚子口味。3月16日起至3月18日前，APP行動隨時取還有霜淇淋3件100元優惠。