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▲董事長陳尚義在現場贈送年資達到十年的員工，每個人各得一兩黃金，按照市價，在春酒現場一共發出一千兩百六十萬元。（圖／資柏文健康事業提供）

▲健身工廠春酒卡司豪華，包含金曲創作歌手蔡健雅、金曲歌后魏如萱、饒舌歌手呂士軒，以及人氣樂團美秀集團接力演出。（圖／資柏文健康事業提供）

台灣連鎖健身產業龍頭—柏文健康事業（健身工廠）今年迎來成立20週年，在台中圓滿戶外劇場舉辦年度春酒盛會，一共有3500位員工參與。活動規格全面升級，不僅打造大型戶外園遊會市集，更邀請多組重量級藝人輪番演出，將企業春酒直接升級為「音樂祭等級」之員工盛典。春酒卡司豪華，包含金曲創作歌手蔡健雅、金曲歌后魏如萱、饒舌歌手呂士軒，以及人氣樂團美秀集團接力演出，橫跨流行、饒舌、樂團等多元音樂風格，預計為數千名員工與家屬帶來一場熱力十足的戶外音樂盛會。活動現場也規劃大型園遊會市集，準備多樣美食攤位，更貼心提供免費園遊券，讓參與者可在欣賞演出之餘大啖美食，打造兼具音樂、餐飲與互動體驗的春酒活動。值得一提的是，2026年總共有60位同仁得到在職十年的禮物，董事長陳尚義在現場贈送年資達到十年的員工，每個人各得一兩黃金，柏文最新公告114年度合併財務報告亦繳出亮眼成績。公司114年度合併營業收入達60.66億元，年增18.4%，再創歷史新高。各主要服務項目營收表現穩健成長，其中「健身及娛樂服務收入」37.18億元，年增20.16%；「運動保健服務收入」21.4億元，年增14.84%；「入會費（含手續費）收入」1.42億元，年增20.4%。各服務項目營收比重分別為：健身及娛樂服務61.3%、運動保健服務35.29%、入會費（含手續費）2.34%，以及其他收入1.07%。在獲利方面，柏文114年度合併營業毛利達19.37億元，年增33.99%，毛利率31.93%；合併營業利益9.01億元，年增74.74%，營業利益率14.85%；合併稅前淨利8.43億元，稅後淨利6.7億元，年增79.24%，稅後淨利率11.05%。每股稅後盈餘（EPS）達8.49元，年增77.99%，同樣創下歷史新高。展望未來，柏文健康事業指出，健身市場需求持續提升，健康促進與運動保健已逐漸成為全民生活型態的重要一環。公司將持續深化健身、健康與運動保健服務整合，並積極拓展市場版圖。2026年公司預計增加10處營運據點，持續擴大服務網絡，提供更多民眾便利且專業的運動健康環境，並透過多元課程與運動科技服務，強化會員體驗。在營運成長與品牌文化並進的策略下，今年20週年春酒不僅是企業年度盛事，也象徵柏文邁向下一個成長里程碑的重要時刻。