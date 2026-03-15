「台版三上悠亞」林莎憑稚齡童顏、32D好身材在寫真界闖出名號，加上性格慧黠又機智，入主外景節目《食尚玩家》人氣暴漲，逐漸於綜藝圈站穩腳步，目前還有《大陸尋奇》、《HiHi導覽先生》節目主持工作。林莎近日分享出國潛水的泳裝照，羞愧地說：「我沒有一直在玩啦...」吸引超過6萬人按讚。
林莎出國放送泳裝福利 強調還是有在認真工作
林莎前往泰國斯米蘭島度假，13日在IG上傳數張福利照，可見她棕色長髮濕漉漉，頭戴墨鏡，手拿蛙鞋，身穿一件白色連身泳衣，上半身黑色細肩帶沿著下胸收邊，凸顯豐滿上圍、狹長事業線，下半身開高衩直至大腿根，讓一雙玉腿更顯修長。
只見林莎愜意又慵懶地在遊艇上擺拍，自然光灑在身上，畫面絕美，有趣的是，深怕大家誤會她出遊的頻率太高，林莎寫下：「阿我沒有一直在玩啦！這幾天出食尚玩家外景..好像也是吃喝玩樂！」
許多網友滑到照片，目光捨不得移開，「太不科學啦」、「誰有紙巾？鼻血啦」、「好看，健康美」、「太完美了吧」、「永遠的女神！」
從Show girl變寫真女王 去年提名金鐘主持人獎
約15年前，林莎從高雄北漂打拚，做過展場Show girl、活動主持人，2019年憑清新童顏、D罩杯魔鬼身材在競爭激烈的寫真市場殺出一條血路，被封為「寫真天花板」、「寫真女王」，口才伶俐、反應靈敏的她，也逐步於綜藝圈發光發熱，接下美食節目《食尚玩家》後知名度大開，工作邀約不斷。
林莎出道至今還有「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」等美名，人氣之高還紅到海外，多次被港媒專文報導，IG多達110萬人追蹤，非空有外貌的她，除了有攝影長才，主持功力也備受肯定，去年以《不在我的世界當勇者》入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。
林莎 • 03 IG
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林莎前往泰國斯米蘭島度假，13日在IG上傳數張福利照，可見她棕色長髮濕漉漉，頭戴墨鏡，手拿蛙鞋，身穿一件白色連身泳衣，上半身黑色細肩帶沿著下胸收邊，凸顯豐滿上圍、狹長事業線，下半身開高衩直至大腿根，讓一雙玉腿更顯修長。
只見林莎愜意又慵懶地在遊艇上擺拍，自然光灑在身上，畫面絕美，有趣的是，深怕大家誤會她出遊的頻率太高，林莎寫下：「阿我沒有一直在玩啦！這幾天出食尚玩家外景..好像也是吃喝玩樂！」
許多網友滑到照片，目光捨不得移開，「太不科學啦」、「誰有紙巾？鼻血啦」、「好看，健康美」、「太完美了吧」、「永遠的女神！」
約15年前，林莎從高雄北漂打拚，做過展場Show girl、活動主持人，2019年憑清新童顏、D罩杯魔鬼身材在競爭激烈的寫真市場殺出一條血路，被封為「寫真天花板」、「寫真女王」，口才伶俐、反應靈敏的她，也逐步於綜藝圈發光發熱，接下美食節目《食尚玩家》後知名度大開，工作邀約不斷。
林莎出道至今還有「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」等美名，人氣之高還紅到海外，多次被港媒專文報導，IG多達110萬人追蹤，非空有外貌的她，除了有攝影長才，主持功力也備受肯定，去年以《不在我的世界當勇者》入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。
林莎 • 03 IG