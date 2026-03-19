明（20）日適逢農曆二月初二「龍抬頭」，又恰逢春分節氣以及土地公頭牙，為轉運大吉日。這天民眾會準備麻糬祭拜，象徵「黏財、黏福」。全聯即日起至3月26日前推出多款麻糬買一送一優惠，象徵「好事發生」的花生製品也是買一送一，而家樂福也有麻糬推出優惠價。
全聯看準頭牙祭拜需求，集結多款應景祭拜商品，不僅推出印有Q版土地公圖樣的包裝增添喜氣與親切感，多款頭牙必拜供品祭出買一送一優惠。
全聯：麻糬、沙琪瑪、花生製品全都買一送一
即日起至3月26日前，麻糬打頭陣黏財氣「竹葉堂 土地公綜合麻糬（全素） 180g」單包129元，買1送1，平均每包65元；「凱岳 土地公綜合麻糬（全素)）150g」單包158元，買一送一，平均每包79元；還有甜甜黏黏不膩口的沙琪瑪，「登豐沙琪瑪 504g」共有原味、黑糖兩種口味，單包特價135元，買一送一，平均每包68元。
還有象徵「好事發生」的花生製品也是拜拜必備，「凱岳 土地公綜合花生糖（全素）150g」單包158元，買一送一，平均每包79元；「盛香珍 蒜茸落花生160g」每包83元；「量華軒 黑金剛帶殼花生 200g」每包79元。
家樂福：麻糬也有特價 單包69元起
家樂福慶土地公生日即日起至3月22日，多款麻糬都有特價：
▪️雪之戀-招財麻糬、福氣麻糬：特價69元（原價99元，優惠到3月22日）
▪️優食酷土地公綜合麻糬：特價89元（優惠至4月20日）
▪️皇族經典香草奶油麻糬：特價55元（優惠至4月5日）
▪️皇族提拉米蘇麻糬：特價55元（優惠至4月5日）
▪️皇族草莓乳酪蛋糕麻糬：特價55元（優惠至4月5日）
▪️波霸麻糬(黑糖風味)：特價45元（優惠至3月31日）
▪️波霸麻糬(芋頭)：特價45元（優惠至3月31日）
▪️波霸麻糬(泰式奶茶風味)：特價45元（優惠至3月31日）
資訊來源：全聯、家樂福
我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯：麻糬、沙琪瑪、花生製品全都買一送一
即日起至3月26日前，麻糬打頭陣黏財氣「竹葉堂 土地公綜合麻糬（全素） 180g」單包129元，買1送1，平均每包65元；「凱岳 土地公綜合麻糬（全素)）150g」單包158元，買一送一，平均每包79元；還有甜甜黏黏不膩口的沙琪瑪，「登豐沙琪瑪 504g」共有原味、黑糖兩種口味，單包特價135元，買一送一，平均每包68元。
家樂福：麻糬也有特價 單包69元起
家樂福慶土地公生日即日起至3月22日，多款麻糬都有特價：
▪️雪之戀-招財麻糬、福氣麻糬：特價69元（原價99元，優惠到3月22日）
▪️優食酷土地公綜合麻糬：特價89元（優惠至4月20日）
▪️皇族經典香草奶油麻糬：特價55元（優惠至4月5日）
▪️皇族提拉米蘇麻糬：特價55元（優惠至4月5日）
▪️皇族草莓乳酪蛋糕麻糬：特價55元（優惠至4月5日）
▪️波霸麻糬(黑糖風味)：特價45元（優惠至3月31日）
▪️波霸麻糬(芋頭)：特價45元（優惠至3月31日）
▪️波霸麻糬(泰式奶茶風味)：特價45元（優惠至3月31日）