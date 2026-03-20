大樂透第115000037期今（20）日晚間開獎，本期大樂透頭獎1億元，開獎時間在每週二、五晚間20時30分，透過直播最新獎號。今日恰逢春分節氣、龍抬頭以及土地公頭牙，是補財庫開運的最強吉日，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新3月20日（週五）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看拜完土地公今晚能不能獲得好運吧！
🟡3月20日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000037期）
大樂透獎號：20時30分開獎。
49樂合彩：20時30分開獎。
今彩539：20時30分開獎。
39樂合彩：20時30分開獎。
3星彩：20時30分開獎。
4星彩：20時30分開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透玩法看完速懂！買法、獎金金額、規則一覽
大樂透每注50元，採從01至49號中挑選6個號碼投注的方式，每期投注截止時間為晚間8時，開獎則固定在每週二與週五晚間20時30分透過直播進行。開獎時會隨機開出6個基本號碼，並另外抽出1個特別號，這組號碼就是當期的大樂透獎號。
若民眾選出的6個號碼中，有3個以上（含3個）對中當期開出的6個基本號碼，就能獲得獎金並依規定兌領。不過特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。根據台灣彩券官網資料顯示，大樂透頭獎中獎機率約為1398萬分之一，中頭獎的難度相當高。
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若民眾選出的6個號碼中，有3個以上（含3個）對中當期開出的6個基本號碼，就能獲得獎金並依規定兌領。不過特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。根據台灣彩券官網資料顯示，大樂透頭獎中獎機率約為1398萬分之一，中頭獎的難度相當高。