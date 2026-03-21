週末咖啡優惠來了！7-11門市有精品美式、精品馥芮白買2送2，APP行動隨時取慶祝國際早餐日，特大厚乳拿鐵、特大濃萃美式買8送6；全家門市有大杯特濃拿鐵2杯85元，還有霜淇淋加6元多吃一支，柳橙香柚綠茶買一送一；萊爾富門市美式、拿鐵5元多喝一杯。
🟡7-ELEVEN
📍 門市｜3月18日至3月22日
◾大杯濃萃美式3杯99元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜即日起至3月24日
◾特大厚乳拿鐵買8送6，5.7折（原價85元、特價49元）
◾特大濃萃美式買8送6，5.7折（原價65元、特價38元）
◾特大濃萃拿鐵買8送4，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯燕麥拿鐵買8送4，6.7折（原價75元、特價50元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵，任選2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
◾珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，5折（原價80元、特價40元）
🟡全家便利商店
📍門市｜3月20日至3月24日
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.1折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋2支55元，5.7折（原價49元、特價28元）
📍門市｜即起至3月31日
◾柳橙香柚綠茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾寒天芭樂檸檬綠買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍APP｜3月4日至3月31日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克
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📍 門市｜3月18日至3月22日
◾大杯濃萃美式3杯99元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾特大厚乳拿鐵買8送6，5.7折（原價85元、特價49元）
◾特大濃萃美式買8送6，5.7折（原價65元、特價38元）
◾特大濃萃拿鐵買8送4，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送4，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯燕麥拿鐵買8送4，6.7折（原價75元、特價50元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵，任選2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
◾珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，5折（原價80元、特價40元）
🟡全家便利商店
📍門市｜3月20日至3月24日
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.1折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋2支55元，5.7折（原價49元、特價28元）
◾柳橙香柚綠茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾寒天芭樂檸檬綠買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜3月4日至3月31日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）