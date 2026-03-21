今彩539第115000072期今（21）日晚間8點30分開獎，今彩539開獎直播於每週一至週六晚間8點30分進行，頭獎獎金最高達800萬元，是台灣最受歡迎的彩券玩法之一。《NOWNEWS今日新聞》會在本文即時更新3月21日（週六）開出的今彩539、3星彩、4星彩最新獎號，讓彩迷一次快速查詢，快來看今晚財神有沒有眷顧你吧！
🟡3月21日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼
今彩539：07、14、15、19、22。
39樂合彩：07、14、15、19、22。
3星彩：20時30分開獎。
4星彩：20時30分開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
今彩539玩法一次看！投注規則、中獎方式、獎金
今彩539是一種樂透型遊戲，民眾需從01至39的號碼中，任選5個號碼進行投注。開獎時，開獎單位會隨機開出5個號碼，這一組即為該期今彩539的中獎號碼。若本期所選的5個號碼中，有2個以上（含2個號碼）對中當期開出的5個號碼，即可視為中獎。
今彩539對中2個號碼即為肆獎，獎金為50元；對中3個號碼則是參獎，獎金300元；貳獎需對中4個號碼，可獲得新台幣2萬元獎金；5個號碼全數對中即為頭獎，單注最高獎金800萬元。不過，每一期今彩539頭獎總獎金上限為2400萬元，因此若同一期頭獎得主超過4人，將會出現每個人金額低於800萬元的情況。
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今彩539：07、14、15、19、22。
39樂合彩：07、14、15、19、22。
3星彩：20時30分開獎。
4星彩：20時30分開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
今彩539是一種樂透型遊戲，民眾需從01至39的號碼中，任選5個號碼進行投注。開獎時，開獎單位會隨機開出5個號碼，這一組即為該期今彩539的中獎號碼。若本期所選的5個號碼中，有2個以上（含2個號碼）對中當期開出的5個號碼，即可視為中獎。
今彩539對中2個號碼即為肆獎，獎金為50元；對中3個號碼則是參獎，獎金300元；貳獎需對中4個號碼，可獲得新台幣2萬元獎金；5個號碼全數對中即為頭獎，單注最高獎金800萬元。不過，每一期今彩539頭獎總獎金上限為2400萬元，因此若同一期頭獎得主超過4人，將會出現每個人金額低於800萬元的情況。