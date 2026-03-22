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▲頭城TC在俱樂部組決賽以37比26擊退TOP新埔隊奪冠，總教練高天俊賽後點出勝利關鍵在於「會防守才能贏冠軍」，防守核心林紘邑牽制對手主力功不可沒。（圖／小學體總提供）

▲台北市北投國小五位平均身高僅145公分的小將在五年級男籃延長賽中奮力拚搏，以54比50驚險擊退安坑國小奪冠。（圖／小學體總提供）

由中華民國國民小學體育總會主辦的「2026全國小學籃球錦標賽」，今（21）日在新北市板橋體育館舉行盛大的開幕典禮，現場星光熠熠、政商雲集。前台北市副市長李四川親臨現場祝賀，勉勵所有參賽小將「享受比賽、開心打球」；大會會長劉哲彰則在致詞中特別感謝運動部、新北市政府及多位民意代表的全力協助，共同為基層籃球打造優質的競技舞台。備受矚目的開幕現場更邀請到HBL南山高中雙星黃翰陞與謝旻耕擔任一日球評，兩人不約而同呼籲小將們學業絕對不能荒廢，黃翰陞更以一句「相信自己，然後不要放棄」送給台灣每一位基層籃球幼苗。本屆備受矚目的社區俱樂部組決賽，由頭城TC憑藉出色的團隊默契以37比26擊退TOP新埔隊，勇奪冠軍。總教練高天俊賽後直點獲勝關鍵：「會防守才有辦法贏得冠軍。」由於陣中球員整體身材較為嬌小，頭城TC主打強悍防守並伺機發動轉換快攻的球風，其中防守核心林紘邑在場上成功牽制對手主力進攻點與長人，立下不可磨滅的汗馬功勞。高教練也特別感謝小學體總的用心籌辦，讓孩子們得以從實戰舞台中學習團結合作與正確的競技態度。開幕現場星光熠熠，曾助南山高中大逆轉奪下HBL隊史第八冠、被外界譽為「南山Curry」並同時包辦新人王與MVP榮銜的黃翰陞，聯手在高中賽場屢屢繳出全能數據的主力球員謝旻耕，雙雙受邀出席並在現場擔任一日電視球評。面對現今擁有完善室內場館及國家、企業大力贊助的小學賽事環境，謝旻耕坦言感到相當羨慕，他回憶自身國小時期大多只能在室外場地打球，因此特別呼籲小球員們一定要好好珍惜現在這份難能可貴的優渥環境。針對基層小將的未來發展，兩人不約而同強調了「學業」的核心重要性。謝旻耕提醒，即便踏上籃球路，絕對不能因此荒廢學業，必須維持好基本的課業基礎。曾有傷病經驗的黃翰陞則分享，打籃球需要極大的毅力與堅持，傷病讓他深刻體悟到培養「第二專長」不可或缺的重要性。目前正積極準備大學學業、計畫赴美深造的黃翰陞，最後以最真摯的一句話勉勵在場的每一位小小球員：「相信自己，然後不要放棄。」賽場上的精彩同樣令人熱血沸騰。女籃五年級組冠軍賽，雲林土庫國小以33比19擊退新北永平國小奪冠。土庫國小教練龍弘元賽後指出，勝利歸功於教練賴香伶賽前的詳細影音分析，成功壓制敵方主力，加上全隊確實把握快攻機會成為致勝關鍵。他特別肯定3號王芷渝日趨成熟的球技，以及10號黃樂蓁（Huang Le-chen）的過人膽識，並將這份榮耀獻給全體師生。五年級男籃決賽則上演延長賽大戰，台北市北投國小在驚心動魄的加時之後，以54比50力克新北安坑國小。北投國小教練黃湘雯強調，面對體型高大的對手首重防守與卡位，進攻端則高度仰賴擋人與傳切戰術。延長賽中，五名平均身高僅145公分的小將奮力拚搏、完全不畏懼身材劣勢的精彩表現，成為全場最令人動容的亮點，這座得來不易的冠軍也將幫助球員及早檢視自身缺點，確立未來升上六年級的訓練方向。