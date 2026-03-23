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企業21年甲級男女排球聯賽男子組總決賽於昨（22）日畫下完美句點。例行賽排名第二的雲林美津濃，在經歷了起伏跌宕的冠軍系列賽後，最終於企排史無前例的「黃金決勝局」中，以強大的心理素質與團隊戰力擊敗例行賽龍頭屏東台電，正式宣告重返榮耀，睽違13年（前身美津濃）再度捧起年度總冠軍金盃。雲林美津濃的奪冠之路展現了極佳的競技狀態。在四強賽中，美津濃以（25:18、26:24、25:23）直落三擊敗臺北國北師，強勢挺進決賽。進入總冠軍戰後，面對本季例行賽僅輸過二場的龍頭屏東台電，美津濃隊長張祐晨帶領隊友放手一搏，首戰便上演「下剋上」戲碼，以直落三（26:24、25:22、25:21）先下一城，製造了總決賽的最大驚奇。然而，冠軍之路絕非坦途。在昨（22）日晚間進行的冠軍賽第二戰（G2）中，美津濃表現不如預期，反觀背水一戰的屏東台電重整旗鼓，回敬一場（25:15、25:18、25:14）將系列賽場數扳平。根據本季新制，雙方戰平後立即進入15分制的「黃金決勝局」一戰定生死。在生死關頭，休息十分鐘後的雲林美津濃終於找回狀態，與屏東台電上演了一場血脈賁張的高強度對決，雙方比分一路糾纏。關鍵時刻，身為本季得分王的隊長張祐晨挺身而出，他在決勝局個人手感火燙，帶領雲林美津濃始終處於些微領先，最終更是靠著他的一記重殺以15比13 ，下剋上氣走屏東台電，在這條極盡艱辛的重返榮耀之路上，順利捧起金盃。