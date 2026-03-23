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▲看到古林睿煬展現驚人壓制力，日本火腿總教練新庄剛志在場邊開心鼓掌，並暗示開季初期可能會借重他在比賽後半段的壓制力來搶勝。（圖／取自日本火腿官方X）

日本職棒（NPB）熱身賽進入尾聲，剛打完世界棒球經典賽的台灣「火球男」古林睿煬，再次用超狂的球速震撼全日本。昨日本火腿鬥士隊於主場迎戰養樂多燕子隊的比賽中，25歲的古林睿煬於9局登板，不僅成功守住平手局面，更狂飆出生涯最快的160公里火球，讓日本火腿總教練新庄剛志在休息區興奮到當場拍手。此外，他極具反差萌的外表與暴力的球威，更讓日本球迷在社群平台上陷入瘋狂。此役雙方以1比1僵持到9局，日本火腿霸氣推出古林睿煬登板把關。儘管他投出了2次四壞球保送，但面對危機展現了強大的大心臟，沒有被對手敲出任何一支安打，順利為球隊守住比分。最讓全場沸騰的畫面出現在面對養樂多打者增田珠的打席。古林睿煬在取得2好球絕對優勢後，先是飆出一顆159公里的火速直球，接著第4球更是火力全開，直接催出刷新個人生涯紀錄的160公里極速火球，讓轉播單位驚呼連連，總教練新庄剛志也在場邊忍不住大力拍手叫好。日本球迷更是在社群平台上徹底炸鍋，紛紛留言驚嘆「這160公里真的太誇張」、「開季前就飆到160，期待值直接爆表」、「根本打不到啊這球」；更有許多球迷被他圈粉，笑稱「臉看起來明明很軟萌，結果投出來的球一點都不可愛，太可怕了！」古林睿煬去年加盟日本火腿後，主要是以先發投手身分調整，整季出賽7場拿下2勝2敗與防禦率3.62的成績。在休賽季順利完成續約，並在今年3月以中華隊成員身分征戰經典賽後，他的實力與狀態顯然又進化到了另一個層次，為新球季打下極大的強心針。針對古林睿煬開季後的角色定位，日媒《Full Count》特別撰文分析，認為這位原本設定為先發的右投，在這場比賽徹底展現了極具統治力的牛棚壓制力，外界已經開始熱烈討論他擔任球隊「終結者」的可能性。雖然新庄剛志賽後並未把話說死，僅神祕表示開季後大家自然就會知道終結者是誰，但他對古林睿煬的表現讚不絕口。新庄剛志透露，就連他在休息區看，都覺得古林的手臂揮動非常俐落。他進一步強調，看到那種極速火球，當然會讓人聯想到把7、8、9局的勝利交給他守護。雖然古林最終的定位依舊是先發投手，但球隊在前半段球季絕對需要先搶下勝利，因此現階段的古林睿煬絕對是牛棚極度需要的超強戰力。