本周免費貼圖更新！LINE表示，官方貼圖小舖今（24）日上架2組全新貼圖，海委會結合多位插畫家推出兒童節貼圖；齁哩也有免錢新貼圖報到，合計共21組貼圖全部不用錢。除了霹靂布袋戲等免加好友就能無條件下載的貼圖之外，「發發小財神」貼圖可自行輸入文字變成萬用早安圖，都是不能錯過的推薦款，快把握限時下載。
🟡「免費貼圖小舖」3月24日最新上架
📍海委會海洋兒童節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
使用效期：180天
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📍LINE旅遊 × 齁哩（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
使用效期：90天
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🟡「隱藏版」免費貼圖專區
《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖登場（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
取得條件：無條件下載
📍桃園市政府社會局｜螢火蟲小光－社工日快樂（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/12
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE禮物 × 神秘狗（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/11
使用效期：90天
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📍LINE購物夯話題×Tommy Look（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/12
使用效期：90天
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📍LINE 熊大農場 × Studio UG 合作紀念貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/08
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物 × 熊的卡通頻道（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/04
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍上班加油！路博邁為你應援~（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/03
使用效期：180天
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📍LINE禮物 × 尼胖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/01
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍《LINE 天外消消樂》× PP mini小小企鵝（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/31
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE Rangers 放置戰爭 × 初音未來合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/31
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍馬弟與你一起無畏前行（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/26
使用效期：180天
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🟡LINE「貼圖小舖」3月免費貼圖整理
📍LINE購物品牌名店 × 小倉鼠蘑菇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
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📍發發小財神（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/09
使用效期：180天
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📍LINE GO × 黑白雞（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/01
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍安美諾 × 小圓帽：春日亮白時光（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 胖極（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/25
使用效期：90天
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📍Team Taiwan中華隊加油（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/26
使用效期：90天
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📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
資料來源：LINE
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📍海委會海洋兒童節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
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《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖登場（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/16
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下載期限：2026/04/12
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下載期限：2026/04/11
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下載期限：2026/04/12
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下載期限：2026/04/08
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📍LINE購物 × 熊的卡通頻道（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/04
使用效期：90天
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📍上班加油！路博邁為你應援~（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/03
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下載期限：2026/04/01
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📍《LINE 天外消消樂》× PP mini小小企鵝（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/31
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📍LINE Rangers 放置戰爭 × 初音未來合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/31
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下載期限：2026/03/26
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下載期限：2026/04/16
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下載期限：2026/04/09
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📍LINE GO × 黑白雞（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/01
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📍安美諾 × 小圓帽：春日亮白時光（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/26
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📍LINE購物 × 胖極（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/25
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📍Team Taiwan中華隊加油（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/26
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📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
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📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
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資料來源：LINE