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▲文班亞馬認為年度MVP票選有三大核心觀點。（圖／美聯社／達志影像）

▲文斑亞馬對年度MVP投票標準的挑戰，三個核心論述和客觀指標都極具說服力。（圖／路透／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

馬刺224公分長人「斑馬」Victor Wembanyama不只身高、臂展、球商、運動能力等所有天賦異於常人，他對比賽的解讀和邏輯，足以讓所有擁有票選年度MVP的媒體必須更慎重投下選票。斑馬對年度MVP票選核心論述的解讀，直接挑戰所有擁有票選年度MVP權利媒體，那是對媒體作家自我、專業、責任、承擔的最大挑戰。文班亞馬認為年度MVP票選有三大核心觀點：1、防守重要性和影響力被忽略：防守佔比賽一半，但在MVP評選中進攻得分才是絕對核心，防守被嚴重忽略。斑馬認為他是聯盟中防守影響力最大球員。2、對戰成績和相互關係：今年雷霆打馬刺輸了4場，其中三場雷霆主力都很完整，在相互對戰成績和戰績沒有明顯落差或差距情況下，交手紀錄和對戰關係是不是該被列入考量。3、進攻端影響力不只是體現在得分數據：即使進攻得分是衡量年度MVP最重要指標，但進攻端影響力和牽制力不一定會體現在得分數據，甚至包括助攻，這也是籃球比賽高端藝術，更是團隊合作美妙之處。舉個例子，當Stephen Curry頻頻被過度包夾，Victor Wembanyama同樣吸引滿場包夾，LeBron James生涯顛峰那10幾年甚至經常被多人圍剿，他們的第一次傳球未必直接成為助攻，卻是進攻影響力最重要呈現和團隊合作基石。防守影響力和進攻牽制力，甚至改變比賽能力不一定要持球得分，這種籃球高端技術、智商和團隊合作真諦，都不是數字數據可以呈現，除非你真的懂籃球，否則你根本難以理解。目前雷霆戰績聯盟第一，馬刺聯盟第二，兩隊是聯盟戰績最好球隊。但雷霆勝場57勝只領先馬刺3場(馬刺54勝)，勝場數領先極為有限，兩隊例行賽各剩下10場，差距還會拉近或改變。斑馬對年度MVP投票標準的挑戰，三個核心論述和客觀指標都極具說服力。通常進攻得分往往是年度MVP票選的第一指標，球隊戰績第二，媒體關注力和球員給外界印象、形象第三，進攻得分往往有很大加分作用。這種情況很類似LeBron James vs. Kevin Durant兩人之間的對比，KD除了投籃更出色，LeBron不管是球商、領導能力、改變比賽作用、帶隊影響力、生涯成就、履歷、榮耀資產、籃球整體貢獻都在KD之上，怎麼會有KD比LeBron強大的觀點，籃球又不是打一對一。誰是更強球員，當然是LeBron James，KD就是投籃非常出色，史詩級別射手，LeBron望塵莫及。更何況LeBron James生涯前22年都是打控球和組織者，前NBA球員Joe Johnson直接挑明了講，「LeBron James打球是以幫助球隊贏球和成就隊友為優先考量，不是專注進攻得分，他懂籃球更了解比賽，只要LeBron想得分，他一樣可以場均30分，角色不同、場上任務不同、職責不同，打法定位作為肯定也不一樣。」斑馬並非為自己年度MVP票選拉票、拉抬聲勢，由於媒體高度關注年度MVP話題，斑馬也是三大熱門人選之一，但排名和排序暫時落後雷霆後衛Shai Gilgeous-Alexander和湖人後衛Luka Doncic，才會引起媒體這麼大關注討論。斑馬這番話和論述直接挑戰NBA媒體行之多年體制文化+觀點，個人情緒喜好和媒體印象已經左右太多因素，但斑馬正在試圖改變這樣的傳統和世俗之見。斑馬腦袋確實與眾不同。