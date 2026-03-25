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▲文班亞馬若他能在本賽季獲得代表最高榮譽的「麥可喬丹獎（Michael Jordan Trophy）」，根據NBA薪資規定，他將在第四個賽季前提前鎖定佔薪資上限30%的超級頂薪資格。（圖／路透／達志影像）

▲文班亞馬強調防守佔比賽的50%，卻在 MVP 討論中被低估，而他是聯盟中防守影響力最強的球員。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊的法國超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama），在本賽季展現了統治級的表現，有望爭奪年度最有價值球員（MVP）。而他內在的動機，除了個人榮譽外，存在著驚人的財務理由。根據馬刺資深隨隊記者哈里斯（Don Harris）透露，若文班亞馬能在本賽季奪下MVP，他將有資格簽下一份價值高達3.03億美元（約合新台幣96.7億元）的五年超級頂薪續約，相較於一般頂薪，兩者差距高達5100萬美元（約合新台幣16.2億元）。文班亞馬目前正處於職業生涯的上升期，若他能在本賽季獲得代表最高榮譽的「麥可喬丹獎（Michael Jordan Trophy）」，根據NBA薪資規定，他將在第四個賽季前提前鎖定佔薪資上限30%的超級頂薪資格。哈里斯指出：「雖然文班亞馬幾乎已確定能拿下生涯首座年度最佳防守球員（DPOY），但僅靠DPOY或入選年度最佳陣容（All-NBA）並不足以讓他在此刻觸發3.03億美元的合約條款。本賽季拿下MVP是他提前達標的唯一途徑。」即便今年未獲選，他在明年若能奪下MVP 或DPOY，仍有機會爭取這份鉅額合約。在帶領馬刺隊於近24場比賽中豪取22勝後，文班亞馬在接受《ESPN》採訪時，明確表達了自己對於 MVP 的渴望。他提出三大論點支持自己領先於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與唐西奇（Luka Doncic）等強勢競爭者。他強調防守佔比賽的50%，卻在 MVP 討論中被低估，而他是聯盟中防守影響力最強的球員。馬刺在本賽季面對強敵雷霆隊時展現了絕對統治力，幾乎完成賽季橫掃。此外，他認為進攻端的貢獻不應僅以得分數據來衡量。目前文班亞馬在MVP賠率榜上位居第三，若他能在同年包攬MVP與DPOY，將成為NBA歷史上繼喬丹（Michael Jordan, 1988）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon, 1994）與「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo，2020）之後，第四位達成此神蹟的球員。雖然隨隊記者哈里斯強調，追求「偉大」才是文班亞馬真正的動力，而非單純為了金錢，但也坦言：「畢竟5100萬美金可不是一筆小數目。」隨著賽季進入尾聲，這場涉及榮譽與天價合約的 MVP之爭已進入白熱化階段。