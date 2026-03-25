周三開喝3月最新手搖飲料優惠！CoCo都可表示，今（25）日周三好友日，清爽酸甜的「葡萄柚果粒茶買一送一」！平均一杯35元超解渴；全台門市「2杯99元」常態優惠，還有珍奶一杯50元有找，奶茶控必喝。迷客夏表示，新品「焦糖脆奇紅茶」系列「1+1優惠價99元」優惠倒數。
CoCo都可：今葡萄柚果粒茶買一送一！珍奶50元有找
CoCo都可表示，3月兩大手搖飲料優惠搶先看：
◾️今全台門市買一送一！3月25日適逢週三好友日，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，大杯「葡萄柚果粒茶第二杯0元」！相當於買一送一超值優惠，兩杯70元，平均一杯35元，酸甜解渴好划算。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️CoCo2杯99元常態優惠！即日起至3月29日，全台門市爽喝「葡萄柚果粒茶／28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶」任選2杯99元限時優惠自由配，推薦珍奶50元有找，一次滿足咀嚼控與奶茶控。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
迷客夏：2杯99元！新品「焦糖茶沙龍」優惠倒數
迷客夏表示，3月20日至3月26日，一般門市現場購買焦糖脆奇紅茶、加鹽味焦糖伯爵拿鐵或焦糖雲朵拿鐵（2選1），享限定品項「1+1優惠價99元」，相當於新品2杯99元，優惠倒數2天別錯過。
即日起至3月31日，一般門市現場購買「焦糖茶沙龍」系列飲品，單杯享聯名限定價59元可加購花磚「原味可麗露」乙顆。
資料來源：CoCo都可、迷客夏
我是廣告 請繼續往下閱讀
CoCo都可表示，3月兩大手搖飲料優惠搶先看：
◾️今全台門市買一送一！3月25日適逢週三好友日，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，大杯「葡萄柚果粒茶第二杯0元」！相當於買一送一超值優惠，兩杯70元，平均一杯35元，酸甜解渴好划算。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️CoCo2杯99元常態優惠！即日起至3月29日，全台門市爽喝「葡萄柚果粒茶／28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶」任選2杯99元限時優惠自由配，推薦珍奶50元有找，一次滿足咀嚼控與奶茶控。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
迷客夏表示，3月20日至3月26日，一般門市現場購買焦糖脆奇紅茶、加鹽味焦糖伯爵拿鐵或焦糖雲朵拿鐵（2選1），享限定品項「1+1優惠價99元」，相當於新品2杯99元，優惠倒數2天別錯過。
即日起至3月31日，一般門市現場購買「焦糖茶沙龍」系列飲品，單杯享聯名限定價59元可加購花磚「原味可麗露」乙顆。