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丹佛金塊隊今（25）日作客鳳凰城，在當家球星約基奇（Nikola Jokic）拿到23分17籃板17助攻的「超級大三元」表現帶領下，最終以125：123險勝太陽隊。金塊隊不僅完成了本賽季對太陽的3：0橫掃，戰績也提升至45勝28負，目前在西區排名第四，距離第三名的洛杉磯湖人僅剩1場勝差。三屆最有價值球員（MVP）約基奇（Nikola Jokic）今日再度寫下誇張數據，全場砍下23分、17籃板與平賽季新高的17助攻。比賽進入讀秒階段，雙方戰成平手，約基奇在比賽還剩11.8秒時，穩穩投進一顆中距離跳投，幫助金塊取得關鍵領先。隨後太陽隊球星布克（Devin Booker）在比賽結束前1.9秒嘗試三分長射未果，金塊驚險帶走勝利。約基奇賽後一如既往地謙虛，將助攻功勞歸於隊友：「隊友出現在該出現的位置，他們積極空切，我只是負責找到他們。這自然而然就發生了。」太陽隊今日雖迎來艾倫（Grayson Allen）與歐尼爾（Royce O'Neale）回歸，但陣中仍缺少布魯克斯（Dillon Brooks）與威廉斯（Mark Williams）等主力，前鋒丹恩（Ryan Dunn）也因腹股溝痠痛臨時缺陣。布克今日手感不佳，全場14投僅5中，攻下22分與8助攻；傑倫格林（Jalen Green）則投進14分。太陽隊在第二節進攻斷電，單節命中率僅27.3%，讓金塊打出一波21-8的高潮奠定勝基。此役落敗後，太陽戰績來到40勝33負，目前排名西區第七，距離保住季後賽資格的第六名種子已有4場勝差。金塊隊在上半場便展現出極高的戰術執行力，約基奇在半場結束前就差1次助攻即可達成大三元。金塊先發陣容包括莫瑞（Jamal Murray）、布勞恩（Christian Braun）以及前太陽前鋒強森（Cam Johnson），整體發揮平均且高效。儘管缺少了培頓華森（Peyton Watson），金塊仍靠著深厚的團隊默契，在客場17,071名觀眾面前收下重要一勝。