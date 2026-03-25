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▲現場聚集數百位擁有夢想的榮耀創業家們熱情參與。 （圖／全球真愛集團提供）

▲泰國親王 素博巴莫 殿下初次訪臺，受邀出席「全球真愛·榮耀創業家 啟動盛典暨嘉年華」。（圖／全球真愛集團提供）

▲全球真愛集團執行長高淑華女士於「全球真愛·榮耀創業家 啟動盛典暨嘉年華」台上發表演講，另現場大家為之動容。 （圖／全球真愛集團提供）

▲全球真愛集團董事長何詠允先生與執行長高淑華女士，率領全球真愛集團領導們與泰國親王 素博巴莫 殿下共同為「全球真愛·榮耀創業家 啟動盛典暨嘉年華」揭開序幕。（圖／全球真愛集團提供）

現在，全產業正在發生一件事，一股無法忽視的力量，正在全面擴散。全球真愛白色炫風，正席捲全台。從社群、會場、產業圈到年輕世代，每天都在被反覆提起的四個字——全球真愛。這已經不再只是一個品牌，而是一場正在引動市場、改變話題、重新洗牌的現象級浪潮。越來越多人開始搜尋、開始關注、開始行動。因為所有人都在問：下一個真正能翻轉人生的機會，在哪裡？答案，正在快速聚焦。全球真愛，已成為當今業界最火熱、最具爆發力的焦點。不只是機會，更是一種正在發生的趨勢。全球真愛，不只是一家公司。它是一個能量場，是一個讓人重新相信自己、打開格局、重新出發的舞台，更是一個整合全球資源、連結世界機會的超級平台。「全球真愛·榮耀創業家 啟動盛典暨嘉年華」於3月22日在台北板橋希爾頓酒店盛大登場，現場匯聚產業領袖、政商人士與國際貴賓，規格全面升級，氣勢震撼全場。當晚超過600位來自全台與國際的關鍵人物齊聚一堂，整個會場宛如能量爆發的中心。情緒一次次被推高，有人感動落淚、有人震撼無語、有人當場決定改變人生。這不只是活動，而是一場真實發生的「集體覺醒」。許多參與者表示，這是他們第一次，在同一個場域中同時感受到希望、方向、未來與機會，同步出現。一股屬於「直銷人」的崛起力量，正在誕生。這不再只是銷售與收入，而是一群人開始相信，自己可以翻轉人生，甚至影響世界。更驚人的是，這場浪潮，不只在台灣。組織行銷，正邁入萬人同步啟動時代。泰國皇室親自到場見證，甚至為之震撼與關注。親王 Prince Subhaparama 素博巴莫 殿下親臨現場，不僅象徵國際高度，更讓全球真愛正式站上世界舞台。本次活動貴賓雲集，包括新北市議員金瑞龍、警政監陳忠龍，以及中華民國多層次傳銷商業同業公會前秘書長陳譽錚等重量級人士出席，展現產官學界全面關注。延續高峰氣勢，3月23日舉辦「領袖高峰午宴」，聚焦全球市場與跨國布局，正式宣告國際戰略全面展開。全球真愛集團董事長何詠允表示，短短兩年，已建立超過4000人穩定體系，形成強大動能。下一步，將全面進軍東南亞、日本、韓國及中國市場，啟動全球級擴張。同時，董事長何詠允與執行長高淑華積極參與國際會議，持續推動品牌走向世界，讓全球看見這股來自台灣的力量。執行長高淑華指出：全球真愛以「產品 × 電商 × AI智能系統」三位一體模式，全面升級產業邏輯：一、產品：打造高競爭力差異化二、通路：組織行銷 × 電商同步爆發三、科技：AI精準開發與決策更關鍵的是，提出「愛的能量全面啟動」，從制度、文化到人心全面重建。這不只是升級，而是一場產業革命。全球真愛結合黃荊葉專利技術，由張聰民領軍研發，於26國、520團隊競爭中奪得金牌。產品「立即有感」，正在顛覆市場對美麗與年輕的認知。隨著盛典落幕，一個訊號已經非常清楚，全球真愛，不再只是機會，而是一場正在發生的趨勢。在AI、產品與能量三大核心驅動下，全球真愛正快速成為亞太最受矚目的新勢力。也讓越來越多人開始意識到，這不只是選擇，這是一次，改變人生的入口。