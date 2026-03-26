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▲周杰倫新歌〈淘金小鎮〉創作流程相當特別，採取先拍攝畫面，再譜曲填詞。（圖／記者朱永強攝影）

音樂天王周杰倫第16張個人專輯《太陽之子》昨（25）日上線，迅速攻佔各大新聞版面，其中〈淘金小鎮〉卻成為棒球迷之間的討論話題，有不少網友在社群Threads發文指出，歌詞中出現「曾峻岳，已上場」，提到經典賽國手、富邦悍將守護神曾峻岳，還釣出球員本人親自留言，曾峻岳笑說，「將軍令還是比較適合我。」但全是誤會一場，〈淘金小鎮〉該段歌詞是寫「這劇院，已散場」，由於周杰倫唱腔獨特，讓「空耳」的網友會錯意，也讓新歌與棒球意外產生連結。周杰倫新專輯《太陽之子》昨日上線，其中〈淘金小鎮〉意外受到棒球迷的熱烈討論，不少球迷在社群Threads發文詢問，為何有一段歌詞會提到「曾峻岳，已上場」。網紅藍亦明發文寫下，「周杰倫也是邦迷嗎？為什麼新歌裡有曾峻岳，還找不到歌詞的我只能先這樣聽了。」不過一切都是誤會，實際歌詞是「這劇院，已散場」，因周杰倫的獨特唱腔，讓不少「空耳」的網友誤以為提到曾峻岳。更有趣的是，曾峻岳本人還在藍亦明的貼文下方留言，「將軍令還是比較適合我。」曾峻岳目前效力富邦悍將，是本屆經典賽中華隊守護神，招牌的登場曲是取自五月天的〈將軍令〉，曾峻岳在登板前，悍將的球迷會打開手電筒，搭配新莊球場的LED大燈，營造出俱有個人特色的「燈光秀」。日前在經典賽，曾峻岳於東京巨蛋登板「關門」，全場4萬名台灣球迷打開手電筒齊唱〈將軍令〉，讓外媒大開眼界，最後曾峻岳成功守成，替中華隊守住「台韓大戰」的勝利。《太陽之子》共收錄13首歌曲，其中〈淘金小鎮〉更是顛覆過往唱作理念「先有歌、再拍MV」的流程，而是採用「先拍完畫面、再回頭寫歌」的反向操作模式。周杰倫日前受訪時透露，〈淘金小鎮〉的靈感來自赴澳洲拍攝《周遊記》外景時，團隊抵一處充滿濃厚復古風情的淘金小鎮，周杰倫看到該景就靈機一動，直言只拍《周遊記》太浪費、太可惜，可以寫一首〈淘金小鎮〉的歌曲。於是，在還尚未創作歌詞、旋律的情況下，周杰倫與團隊換上西洋古裝拍攝MV。