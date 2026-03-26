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丹佛金塊隊今（26）日在主場迎戰達拉斯獨行俠，上演了一場驚心動魄的進攻大戰。金塊隊靠著當家中鋒「小丑」尼古拉·約基奇（Nikola Jokic）與賈馬爾·穆雷（Jamal Murray）聯手發威，最終以142：135擊敗獨行俠，豪取四連勝。約基奇此役繳出超越現實的23分、21籃板與19助攻，正式成為NBA史上首位達成此項數據的球員，他一戰就寫下了關於聯盟或個人的9項紀錄。本場比賽金塊雙星閃耀全場。穆雷出賽41分鐘，以極高效率28投19中（包含9記三分球），轟下全場最高的53分，刷新個人賽季新高。金塊主帥阿德爾曼（Rick Adelman）賽後盛讚：「NBA最佳組合打出了驚人的數據。」雖然穆雷表現精采，但約基奇的演出是歷史級的。他在37分鐘內19投8中，罰球6罰全中，雖然進攻端不顯得擁擠，卻以23分、21籃板、19助攻的「狂暴大三元」主宰比賽。根據統計，這不僅是約基奇生涯第194次大三元，他在背靠背的兩場比賽中更合計繳出46分、38籃板、36助攻且僅3次失誤的非人數據。約基奇在此役過後，一口氣締造並堆高了多項聯盟歷史紀錄：1.NBA歷史首位單場砍下「23分+21籃板+19助攻」的球員。2.成為NBA史上首位生涯助攻數突破6000大關的中鋒。3.本賽季第30次達成大三元，高居聯盟第一。4.生涯累計194次大三元，距離歷史第一的威斯布魯克（Russell Westbrook）僅差15次。5.生涯第16次達成「20分+15籃板+15助攻」，其餘球員無人超過7次。6.生涯第11次在背靠背比賽中皆拿下大三元。7.生涯第2次單場至少「23分+20籃板+18助攻」，歷史其餘球員合計為0次。8.歷史上僅有約基奇與威斯布魯克能達成「多次單季至少30次大三元」。9.生涯6000助攻里程碑美國籃球媒體KalshiHoops指出，約基奇最近三場比賽場均高達22.7分、17.3籃板及16.7助攻。隨著賽季接近尾聲，約基奇距離達成「場均大三元」的神蹟僅差32次助攻。金塊隊在約基奇與莫瑞的帶領下，進攻端流暢無比，即便獨行俠整場苦追，仍難以撼動這對NBA頂級組合的統治力。金塊目前正以四連勝的氣勢，持續鞏固其在西區的領先優勢。