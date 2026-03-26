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效力於辛辛那提紅人隊的小聯盟台灣新星，在經歷旅美初期的雙棲挑戰後，正式迎來職業生涯的重要轉折。這位年僅20歲、曾被譽為「台灣最具運動天分」的棒球才子，在與球團達成共識後，決定暫時放下球棒，本季起全心投入的養成之路。出身台東、成名於穀保家商的林盛恩，在2023年以高達（合約總值近台幣4,000萬）的頂級身價加盟紅人。當時球探對其投打天賦皆給予極高評價，使他成為台灣首位在職業層級挑戰「二刀流」的先發球員。在入隊的前兩年，紅人隊也高度支持這項計畫，讓他在新人聯盟同時累積投打經驗。然而，隨著層級提升，球團與球員開始思索最有效率的升遷路徑。去年8月升上1A後，林盛恩已悄悄轉型為專職投手，並繳出令人驚豔的成績單：。這種高 K/BB 值（三振保送比）的宰制力，更加堅定了球團讓他專攻投手丘的決心。在轉型的關鍵期，紅人隊大聯盟王牌投手葛林（Hunter Greene）扮演了關鍵角色。同樣具備頂尖打擊天賦的葛林，以過來人身分擔任林盛恩的心靈導師，協助他調適從打擊區撤退的心理落差，並專注於投手必備的心理素質與技術細節。轉職後的林盛恩，將利用原本分配給打擊訓練的時間，全力鑽研球路位移與體能耐受力。球評分析，林盛恩專職投球後，其球速有望迎來更穩定的突破。在鄧愷威今年成功擠進太空人開季名單的激勵下，專心練投的林盛恩，正逐步兌現那份價值4,000萬台幣的天賦，目標在不久的將來，以「純投手」身分在大聯盟球場登板。