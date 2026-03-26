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中華職棒日前在高雄舉辦開季宣傳活動「開季團圓大辦桌2.0」，各隊球星、啦啦隊女孩皆出席共襄盛舉，不過期間卻發生球迷越界的事情，樂天女孩岱縈在與球迷互動時，遭到球迷緊抓手部，啦啦隊女孩的安全問題再度受到討論。中華職棒會長蔡其昌今（26）日受訪時指直言，熱情還是要有一條紅線，這是對人的基本尊重，「希望球迷朋友能共同維護這個環境。」事件發生在3月20日，樂天女孩岱縈在與球迷互動時，遭到一名男性球迷緊抓手部，該片段在網路瘋傳，也引發高度關注，事後岱縈於個人社群坦言感到不適與驚嚇。針對該起事件，味全龍啦啦隊小龍女林襄與小映在21日開季記者會坦言，該起事件應該是「個案」，但在近距離與球迷的互動下，界線問題確實值得重視。中職會長蔡其昌今日受訪時也回應相關議題，「球迷的熱情我們很感謝，但熱情還是有一條紅線。對女孩的尊重是最基本的，這不僅是分際問題，也是對人的基本尊重。」蔡其昌直言，如果未來有類似脫序行為持續發生，會增加球團、聯盟在規劃活動時的顧慮，「保護球員、女孩以及所有工作人員是我們的責任，希望球迷朋友能共同維護這個環境。」