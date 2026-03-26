我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本場比賽杜蘭特出戰43分鐘，攻下30分8助攻。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭隊今（26）日作客明尼蘇達，在延長賽一度領先達13分的大好形勢下，竟在最後3分鐘遭遇灰狼隊15：0的毀滅性反擊，最終以108：110惜敗。這場史詩級的逆轉讓火箭眾將賽後顯得難以置信，當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）更在受訪時將敗戰責任攬在自己身上。本場比賽杜蘭特出戰43分鐘，攻下30分8助攻。談到延長賽末段那波關鍵的15：0攻勢，杜蘭特語帶無奈地表示：「我到現在還在試圖弄明白他們是怎麼贏的。康利（Mike Conley）那個底角三分讓他們打出了氣勢，隨後我們出現了8秒違例，還投丟了幾個上籃。這一切發生得太快、太容易了。」除了對手的手感爆發，杜蘭特對自己的表現感到非常自責。他全場出現6次失誤，並在關鍵時刻罰丟罰球。「我真的認為輸球是因為我罰丟了那個球，並且出現6次失誤。有很多次殺入禁區看到空位隊友，本該自己投籃卻選擇傳球。在比賽最後時刻，我必須把那些罰球投進去。」火箭中鋒申京（Alperen Sengun）今日同樣表現神勇，繳出30分6籃板4封阻的全面數據。談到球隊在加時賽崩盤的原因，他坦言全隊在當下甚至沒反應過來發生了什麼。「這一切發生得太快了，我們甚至都沒反應過來發生了什麼，但我們確實不能那樣打球。」申京也從中看到了球隊的課題，「在季後賽中，我們必須在這種情況下打得更聰明。當對手從半場就開始包夾杜蘭特時，我們必須讓他們付出代價，那是4打3的局面，我們必須完成終結，這樣他們才不敢肆無忌憚地包夾。」火箭隊在第四節末段展現韌性將比賽拖入延長，並在延長賽一度以108：95領先。然而，接二連三的低級失誤——包括一次致命的8秒違例，讓灰狼隊抓到反擊機會。灰狼隊在收縮禁區的防守策略奏效，加上進攻端多點開花，成功在主場觀眾面前寫下NBA歷史級別的逆轉神蹟。