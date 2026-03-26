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中華職棒衛冕軍樂天桃猿今（26）日受到總統賴清德接見，老將陳冠宇首次踏入總統府，直呼很新鮮、緊張，賴清德在致詞時，特別點名陳冠宇，稱讚滑球投得非常出色，陳冠宇直言感觸很深，能被總統叫出名字，覺得心裡很澎湃，「跟總統有聊天，對看久了會覺得有點緊張，腳有點在發抖。很謝謝我們台灣有一個這麼愛棒球的總統。」賴清德今日接見去年台灣大賽冠軍樂天桃猿，在致詞時特別點名左投陳冠宇，「我是冠宇的球迷，很喜歡看他投球。在日本職棒的時候，只要他投球，我都會看直播、轉播，他的滑球非常有威力。在 12 強的時候就可以看出來。」會後，陳冠宇笑說很新鮮但也很緊張，尤其是跟總統對看時，「希望還可以再多來幾次，跟總統有聊天，對看久了會覺得有點緊張，腳有點在發抖。很謝謝我們台灣有一個這麼愛棒球的總統。」陳冠宇透露，賴清德在聊天中說，很喜歡看他投球，「有說我那顆滑球投得很好，希望我可以繼續保持滑球的銳利度。蠻感動的，自己在投球的時候有被總統注意到，光是記得我的名字就很意外。」陳冠宇直言感觸蠻深的，能被總統叫出名字，覺得心裡很澎湃。這是陳冠宇首次踏進總統府，2024年12強奪冠後，陳冠宇未立即返台，因此錯過進入總統府的機會，這次終於走上總統府的台階與賴清德拍大合照，陳冠宇心中的想法是，「終於換我們站在這邊。」陳冠宇說，這是他職業生涯首座冠軍，「這個畫面會在我腦中留很久。」